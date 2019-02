"Avengers: Endgame" | El tremendo spoiler que se adjuntó en la descripción de las prendas oficiales

Avengers: Endgame ha recibido spoilers de todos lados menos de Marvel Studios. Los juguetes mostraron los trajes blancos que usaría el equipo de Vengadores, pero hasta ahora no se sabía para que servían. Recientemente se comenzaron a comercializar las prendas oficiales con una descripción reveladora.

Como era de esperarse, la situación causada por Thanos causará que los Vengadores viajen por lugares poco comunes. Esto es lo que se lee en la descripción:



" La nueva combinación de negro-blanco-negro es perfecta para cualquier ambiente que puedes (o quizás no) percibir. Cuando te vistas no podrás estar más cómodo, como si estuvieras en el microverso. Te verás asombroso sin importar que estés en Nueva York, Wakanda o en los lejanos rincones del espacio (y más lejos...). La deportiva y tecnológica capucha te dejará correr, golpear, patear en cualquier estilo y rango de tallas. El logo de los Vengadores te certificará como un verdadero héroe. Materiales: polyester (disculpa, no incluye nanotecnología o partículas Pym)".

Avengers Avengers 4 | Endgame | El tremendo spoiler que se adjuntó en la descripción de las prendas oficiales. (Foto: Merch-id)

Avengers Avengers 4 | Endgame | El tremendo spoiler que se adjuntó en la descripción de las prendas oficiales. (Foto: Merch-id)

Puedes sacar tus propias conclusiones pero adelantamos algunas para aquellos que no entendieron. Por supuesto se refieren al Reino Cuántico; estos trajes ayudarán a los héroes en Avengers: Endgame a viajar en este extraño espacio.



A su vez, se ha dado a conocer que Pym es el encargado de esta tecnología. Lo que no queda claro es cómo lograrían que él construya los trajes si murió con el chasquido de Thanos, según las escenas post créditos de Ant-Man and the Wasp.