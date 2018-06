Avengers 4: Iron Man moriría por la Gema del Poder según filtración de un video [SPOILERS]

ATENCIÓN : el siguiente artículo contará los sucesos de Avengers: Infinity War así como cierta información filtrada de Avengers 4 , su secuela directa. Si no has visto la primera película o no quieres saber nada de la segunda, ignora este artículo. Sino, continúa bajo tu propio riesgo. SPOILERS ADELANTE.

Como sabemos, en Avengers: Infinity War , Thanos consiguió todas las Gemas del Infinito, borrando a la mitad del universo solo con un chasquido de dedos. Ahora, la única esperanza de volver todo a la normalidad se presentaría en Avengers 4 con los Vengadores restantes.

Se han hecho muchas teorías sobre lo que sucederá en la secuela de Avengers: Infinity War , y la gran mayoría concuerda con que de alguna manera, ya sea con viajes en el tiempo o con ayuda de Capitana Marvel , lograrían conseguir las Gemas del Infinito frustrando los planes de Thanos.

Con esto en mente, un video filtrado del rodaje de Avengers 4 mostraría algo que no muchos estarían dispuestos a aceptar: la muerte de Tony Stark (Iron Man) por mantener en su mano la Gema del Poder. Por lo que se ve, los Vengadores lograrían al menos conseguir esta Gema , pero Tony la mantendría en su mano por algún motivo:

Si tienen buena memoria, en Guardianes de la Galaxia Vol. 1, vimos lo que le pasaría a un ser mortal si tendría contacto con la gema. Star Lord y los guardianes al final de la película pudieron controlar su poder juntos, pero sólo porque Peter Quill no era humano.

Si lo que vemos es cierto, Tony Stark estaría en problemas, ya que restarían segundos antes que explote como lo hizo la asistente de El Coleccionista . Marvel Studios seguro haría algo para salvarlo, o nos daría un buen motivo para darle este final al superhéroe más antiguo de su Universo Cinematográfico (MCU). ¿Ustedes qué opinan? ¿Será el final de Iron Man ?