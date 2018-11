Avengers 4: Stan Lee habría grabado sus cameos antes de fallecer 

Ayer lunes 12 de noviembre se confirmó el deceso de Stan Lee, el conocido creador de cómics para Marvel. La última vez que se le vio en un cameo realmente no fue una película sino un videojuego: Marvel's Spider-Man para PS4.

No obstante, Marvel mantendría la tradición de sus apariciones en las películas todavía en el 2019. Así es, su última aparición podría ser en Avengers 4 , la cinta encargada de presentar el cambio generacional de los Vengadores.

"A Stan no le encanta viajar, así que intentamos hacer todos sus cameos al mismo tiempo", comentó Joe Russo, el director de la nueva película de Marvel Studios en abril de este año en una entrevista con BBC Radio.

"Así que si tenemos otras películas que se están filmando al mismo tiempo, por ejemplo, Ant-Man 2 y Avengers 4 agrupamos sus cameos y lo llevamos de un set al otro, así conseguimos que filme todas sus apariciones en un solo día", finalizó el encargado de la cinta.



' Avengers: Infinity War ' y ' Ant-Man and the Wasp' tuvieron la suerte de contar con una aparición especial de Stan Lee. Pero todavía lo veríamos a inicios del 2019 en las nuevas cintas. Por lo pronto, no se ha confirmado si se haya grabado las escenas para Capitana Marvel , pero considerando que se estrena antes de Avengers 4 se presume que si se verá al personaje.