La Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel cerró oficialmente con Avengers: Endgame. Allí se mostró el final de la trama para varios personajes y la misión que regresaría a la vida a los eliminados por Thanos.

Marvel Studios recurrió a los viajes en el tiempo para que los Vengadores revirtieran el primer chasquido de Thanos. Iron Man logró desarrollar la tecnología de los viajes en el tiempo utilizando el reino cuántico.

De esta forma, se aventuraron a reunir las Gemas del Infinito del pasado para regresar a todos a la vida. Por supuesto, una de las cosas que más llamó la atención de los fans fue el traje cuántico que utilizaron para tal misión.

Avengers: Endgame nos mostró una indumentaria blanca que solo un puñado de héroes vistió. No obstante, el usuario de Instagram yusha890 compartió la versión más increíble de Spider-Man.

Así es como se vería el Hombre Araña con el traje cuántico.

Marvel: la película Black Widow se vería afectada por el cambio de fecha de Wonder Woman 1984

Marvel tomó la decisión de posponer el estreno de Black Widow debido a las medidas de distanciamiento social por coronavirus. Ya no llegará la cinta de la Viuda Negra el 30 de abril a los cines de Perú; a su vez, el resto del UCM se vería afectado.

Por otro lado, DC ha hecho lo mismo con su película bandera: Wonder Woman 1984. El día de hoy anunció que la Mujer Maravilla no llevará su película a los cines en junio, sino que se reprogramó el estreno para el 14 de agosto.

Por supuesto, los fans de los Vengadores se han preocupado por esta medida. Según reporta el medio ComicBook, si en agosto no se estrena Black Widow habrá un desfase con las demás producciones de Marvel. Por este motivo, el cambio de fecha de Wonder Woman es una problemática.

Posiblemente tendremos que esperar un poco más para ver la historia del pasado de la Viuda Negra. Esto también afectaría la llegada de The eternals y Shan-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sin duda Marvel no competirá con DC en cuanto a estrenos en agosto.

Habrá que esperar el anuncio de Disney sobre su nuevo calendario. Recordemos que la fase 4 del UCM también se emitirá por Disney Plus, la nueva plataforma de stream.