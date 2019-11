Otra vez con lo mismo. ¿Será que volveremos a ver a Chris Evans como Capitán América en lo que sigue del UCM? Quienes vieron Avengers: Endgame, la película más taquillera de Marvel, tienen cierta esperanza de que el ‘Capi’ regrese, debido a que no murió, sino se retiró tras viajar al pasado.

Los seguidores de Marvel, por lo tanto, se preguntan si es que veremos algo de Evans como Capitán América en “The Falcon and the Winter Soldier”, la próxima cinta del UCM para la Fase 4. El mismo Evans atendió estas dudas en una entrevista para Entertainment Tonight. El detalle es que no es categórico en su respuesta.

“No, probablemente no. Quiero decir que fue realmente difícil decir ‘buenas noches’. Hubo un millón de maneras que podían haber salido mal en que todo el tiempo que estuve con Marvel y no fue así, y por lo tanto, para mantener la salida tan bien, se avergonzarían de volver a visitarlo a menos que hubiera algo muy único y sintiéramos la necesidad de revelarlo. Así que por ahora, parece que vamos a contentarnos con lo bien que terminó”, declaró antes del estreno de su próxima película Knives Out.

Evans, por lo tanto, da por sentado que no hay nada preparado con Marvel después de Avengers: Endgame. Quizá ni los mismos ejecutivos de Marvel han ideado el regreso de Evans.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha