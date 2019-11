Con el estreno de Avengers: Endgame muchos esperaban ver la derrota de Thanos. No obstante, pocos se imaginaban que Disney de luz verde a una escena en la que decapitan al villano de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero ¿cómo fue posible que la empresa de carta libre a los directores para esto?



Jeff Ford, coeditor de Avengers: Endgame, fue entrevistado por Collider sobre la violencia en la película de Marvel Studios y, en particular, sobre la primera muerte de Thanos cuando es decapitado por Thor al inicio de la obra cinematográfica.



"Gran parte del equipo de trabajo somos padres y tenemos hijos pequeños, y creo que son una parte importante de lo que somos. Pensamos en ellos, pero más importante, pensamos en la escala de la historia. Entonces, por ejemplo, ¿es necesario? ¿Es narrativamente importante? ¿Está justificado? Si puedes responder todas esas preguntas y aún sientes que necesitas algo perturbador o violento, entonces ¿cuál es la forma más ingeniosa de manejar la situación sin alienar a la audiencia?", declaró.



"Parte de la historia es Thor lidiando con algo que no debería haber hecho. Digo, pierde los estribos un poco aquí, y creo que es tan alarmante como definitivo, al menos para Thanos en esa línea de tiempo. (…) Hay cierta falta de realidad en estas películas. Están en el contexto de la fantasía y ciencia ficción. Entonces hay un cierto nivel de abstracción respecto a lo que es real. Y tú quieres que haya cierto nivel de impacto visceral, quieres que los personajes lo sientan pero, al mismo tiempo, la gente está haciendo cosas que la gente a veces no puede hacer", agregó.

AVENGERS: ENDGAME | Sinopsis

"El grave curso de eventos puestos en marcha por Thanos que eliminó a la mitad del universo y fracturó a los Vengadores, obliga a los sobrevivientes tomar posiciones en la 'Gran Conclusión' de las veintidós películas de Marvel Studios: 'Avengers: Endgame'".



Avengers: Endgame es una película dirigida por Anthony y Joe Russo. El elenco está conformado por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Brie Larson, Chris Hemsworth, entre otros. El estreno en Perú fue el 25 de abril.