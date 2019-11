El estreno de Avengers: Endgame no solo trajo la muerte de Thanos con las Gemas del Infinito y la despedida a varios héroes. Sino que también introdujo los viajes en el tiempo como herramienta para sus misiones.

Según lo que se vio en la cinta, los héroes de Marvel se llevaron las Gemas del Infinito de otros tiempos para poder regresar a aquellos que fueron hechos polvo en Inifnity War. La escena eliminada en cuestión involucra a Hulk y The Ancient One.

La protectora de la Gema del Tiempo explica que la muerte es definitiva. Es cierto que podrán traer de regreso a sus amigos pero Thanos (la versión que le cortaron la cabeza no volvería).

No obstante, Avengers: Endgame da un giro inesperado. Thanos del pasado es quien va a cobrar Venganza por lo que sucede en el futuro. Aquí es donde se cumple la condición de The Ancient One.

La versión del titán que fue hecha polvo podría regresar en cualquier momento si la tecnología de los viajes en el tiempo es filtrada fuera de S.H.I.E.L.D. y los Vengadores. Sin duda, los héroes de Marvel han descubierto el arma más poderosa de todas.