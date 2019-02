'Avengers: Endgame' | Se filtra el arma que derrotaría a Thanos en la secuela de Infinity War [FOTOS]

Cada vez falta menos para que llegue el 25 de abril, y con ello, el estreno de Avengers: Endgame en los cines de todo el mundo. Sin embargo, las teorías en torno a esta nueva película del universo cinematográfico de Marvel comienzan a aumentar al igual que la expectación de los fanáticos.





Las redes sociales han vuelto a proporcionarnos datos, detalles y spoilers deAvengers: Endgame gracias a unas filtraciones de productos oficiales de la película de Marvel. En esta nueva filtración, , los usuarios han reportado en las redes sociales las primeras figuras que muestran la nueva armadura que usaran los Vengadores en su lucha frente a Thanos, así como la reaparición de algunos de ellos.



Al parecer, por un “error involuntario”, un juguete de Lego habría dado a conocer cuál sería el arma que pondrá fin a este enfrentamiento: sería nada menos que una armadura de 'Industrias Stark', en particular la Hulkbuster que conocimos en “Avengers: Age Of Ultron” y que también pudimos apreciar en “Infinity War”, la cual tiene ciertas mejoras además de un cambio de color. Pero eso no es todo, ya que junto a la armadura, hay dos figuras que corresponden a Ant-Man y War Machine.



Hasta el momento, ninguna de estas filtraciones han sido confirmadas por Marvel, pero aún así, todo parece indicar que Ant-Man utilizará la tecnología de crecimiento de los objetos de Hank Pym para crear una armadura colosal que derrote al malvado Thanos.