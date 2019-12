Avengers: Endgame, la película más taquillera de Marvel, casi incluye a los Gigantes de Hielo, los antagonistas de la primera película de Thor de 2011. Estos personajes, además, se caracterizaron por ser del mismo linaje de Loki, el hermano adoptado del Dios del Trueno.

A pesar de que pusieron en riesgo la vida de los habitantes de Asgard, los Gigantes de Hielo pudieron hacer de aliados a los Vengadores en Avengers: Endgame, debido a que también fueron víctimas del chasquido de Thanos en Infinity War.

El artista conceptual Jerad Merantz compartió una imagen de su diseño actualizado de los Gigantes de Hielo que no aparecieron en Avengers: Endgame.

“Aquí hay una del piso de recorte. Aquí algunas nuevas tomas de los Gigantes de Hielo que hice para Avengers: Endgame. En la batalla final, estaban considerando traer a estos personajes de vuelta. En este diseño conceptual, exploré la idea de que utilicen su poder de hielo para crear sus propias armaduras”, reza la leyenda.

