Marvel Studios estrenó en abril del 2019el capítulo final de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de los Vengadores: Avengers: Endgame. Varios personajes dejaron oficialmente la pantalla grande pero se incluyeron otros nuevos de cara a la Fase 4.

Recientemente, se ha encontrado una referencia a la película ‘Volver al Futuro’. Recordemos que la cinta de los Vengadores presentó también los viajes en el tiempo como estrategia para revertir lo ocasionado por Thanos.

Varios son los minutos que pasan los personajes de Avengers: Endgame discutiendo los efectos que tendrían los viajes en el tiempo basándose en la saga de películas de ‘Volver al Futuro’.

Pero pocos notaron que la escena en donde Rocket casi muere aplastado es un calco de lo que se vio en “Back to the Future: Part 2”. La diferencia está en que no era un monstruo gigantesco el que atacaba al protagonista, sino de un holograma de un tiburón.