"Avengers: Endgame": ¿por qué Marvel cambió al actor de Hulk? La historia de Edward Norton y Mark Ruffalo

Las últimas

[{"id":111260,"title":"\u00a1Se paraliza M\u00e9xico! Fecha, hora y canales del Am\u00e9rica vs. Cruz Azul en el estadio Azteca por Clausura Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-cruz-azul-vivo-fecha-hora-canales-directo-estadio-azteca-online-tv-televisa-stream-liga-mx-mexico-111260","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2b8164e716.jpeg"},{"id":111104,"title":"\u00a1Paliza en el Hidalgo! Pachuca gole\u00f3 9-2 a Veracruz por Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pachuca-vs-veracruz-vivo-clausura-liga-mx-2019-directo-fox-sports-2-estadio-hidalgo-online-univision-deportes-mexico-nndc-111104","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb293b6b2b8d.jpeg"},{"id":111132,"title":"\u00a1Con gol de Edison Flores! Chivas perdi\u00f3 1-0 con Morelia por fecha 14 del Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-morelia-vivo-azteca-deportes-liga-mx-clausura-2019-directo-univision-online-televisa-deportes-morelos-nndc-111132","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2b47b891ac.jpeg"},{"id":111185,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: selecciones se enfrentar\u00e1n por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-minuto-minuto-via-movistar-deportes-estadio-san-marcos-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-lima-nnda-nnrt-111185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb21682173fe.jpeg"},{"id":111238,"title":"Houston Rockets vs Utah Jazz: se enfrentan por los playoffs de la NBA desde el Toyota Center","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/houston-rockets-vs-utah-jazz-vivo-directo-juegan-playoffs-nba-toyota-center-houston-via-nba-tv-nndc-111238","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2b2325f7c9.jpeg"},{"id":111259,"title":"\u00a1Partidazo en Anfield! Liverpool vs. Chelsea juegan por la fecha 34 de Premier League 2019","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-chelsea-vivo-online-directo-transmsion-narracion-via-espn-fecha-34-premier-league-inglaterra-nndc-111259","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2b1a850104.jpeg"},{"id":111258,"title":"La segunda es la vencida: la genial anotaci\u00f3n que hizo Will Barton para los Denver Nuggets [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/denver-nuggets-vs-san-antonio-spurs-vivo-will-barton-anoto-mejores-puntos-equipo-pepsi-center-video-111258","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2b2567a250.jpeg"},{"id":111154,"title":"\u00a1Desde el Selhurst Park! Manchester City vs. Crystal Palace se ven las caras por la fecha 34 de Premier League","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-crystal-palace-vivo-selhurst-park-directo-online-tv-transmision-narracion-directv-sports-stream-live-premier-league-inglaterra-nddc-111154","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb1d262281c8.jpeg"},{"id":111141,"title":"UFC 236 EN VIVO: sigue las dos peleas titulares del evento desde Atlanta","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-236-vivo-directo-via-fox-action-max-holloway-vs-dustin-poirier-ver-online-pelea-titulo-interino-peso-mediano-atlanta-111141","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb255e0bf9f5.jpeg"},{"id":111257,"title":"\u00bfQu\u00e9 hiciste, Marcos? La dura entrada de L\u00f3pez que le cost\u00f3 la roja ante Houston Dynamo [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/marcos-lopez-san-jose-earthquakes-peruano-expulsado-partido-houston-dynamo-video-nndc-111257","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2ac6819d4c.jpeg"},{"id":111255,"title":"\u00a1Eso s\u00ed debe doler! El tremendo golpe bajo que se vio en las estelares del UFC 236 [VIDEO]","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-236-vivo-dwight-grant-recibio-tremendo-golpe-alan-jouban-estelares-evento-video-111255","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2a6685074c.jpeg"},{"id":111155,"title":"Bayern M\u00fanich vs. Fortuna D\u00fcsseldorf: juegan en el Merkur Spiel-Arena por la fecha 29 de Bundesliga","categoria":"Alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/bayern-munich-vs-fortuna-duesseldorf-vivo-directo-transmision-narracion-fox-sports-stream-live-online-fecha-hora-canales-bundesliga-alemania-nndc-111155","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb1d41751089.jpeg"},{"id":111241,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: se enfrentan este domingo por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-via-latina-movistar-deportes-directo-online-fecha-5-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-111241","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb21682173fe.jpeg"},{"id":111137,"title":"Recit\u00f3 su mejor poema: C\u00e9sar Vallejo le gan\u00f3 3-1 a Ayacucho FC en Trujillo [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/cesar-vallejo-vs-ayacucho-fc-vivo-liga-1-torneo-apertura-trujillo-golperu-nndc-111137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb294d68981a.jpeg"},{"id":111158,"title":"\u00a1Ya estamos en el Atahualpa! Liga de Quito vs. El Nacional EN VIVO juegan por la Liga Pro de Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-nacional-vivo-estadio-olimpico-atahualpa-directo-transmision-narracion-gol-tv-online-tv-fecha-hora-canales-liga-pro-ecuador-live-nndc-111158","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb1e17ad00ad.png"},{"id":111151,"title":"San Antonio Spurs vs Denver Nuggets EN VIVO y EN DIRECTO: chocan en los playoffs de la NBA","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/nba-san-antonio-spurs-vs-denver-nuggets-vivo-playoffs-pepsi-center-111151","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb29f8f03daf.jpeg"},{"id":111175,"title":"\u00a1Conectados desde el BBVA Bancomer! Monterrey vs. Santos Laguna por fecha 14 del Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-santos-laguna-vivo-estadio-bbva-bancomer-directo-stream-live-transmision-narracion-fox-sports-2-online-tv-liga-mx-mexico-nndc-111175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb1fda9692cc.jpeg"},{"id":111197,"title":"Chile vs. Paraguay desde San Marcos: juegan por la jornada 5 del Hexagonal final del Sudamericano Sub 17","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-paraguay-vivo-san-marcos-stream-live-transmision-narracion-movistar-deportes-canal-13-vtv-directo-online-fecha-hora-canales-sudamericano-sub-17-nndc-111197","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb224402203f.jpeg"},{"id":111147,"title":"\u00a1Con el pie derecho! Los Warriors se impusieron a los Clippers en su primer partido de los playoffs","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/golden-state-warriors-vs-angeles-clippers-vivo-online-play-off-nba-2019-ver-fecha-hora-canal-ver-partido-play-off-nndc-111147","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2a2971a102.jpeg"},{"id":111254,"title":"\u00a1Apareci\u00f3 de '9'! El golazo de Edison Flores con Monarcas Morelia ante Chivas por Liga MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monarcas-morelia-vs-chivas-gol-edison-flores-abrir-marcador-morelos-liga-mx-2019-video-111254","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb2a07f194dd.jpeg"},{"id":111095,"title":"Tabla de Posiciones de la Liga 1 EN VIVO: as\u00ed se modifica mientras se juega le jornada 9 del Torneo Apertura","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-directo-resultados-fecha-9-torneo-apertura-111095","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0e56817f46.jpeg"},{"id":111253,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00bfpor qu\u00e9 Marvel cambi\u00f3 al actor de Hulk? La historia de Edward Norton y Mark Ruffalo","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-cambio-actor-original-bruce-banner-hulk-mark-ruffalo-edward-norton-nnda-nnlt-111253","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb29d8f94366.jpeg"},{"id":111252,"title":"\u00a1Maestro! Stephen Curry impidi\u00f3 que el bal\u00f3n saliera y meti\u00f3 un estupendo triple para los Warriors [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/golden-state-warriors-vs-angeles-clippers-vivo-stephen-curry-impidio-balon-saliera-metio-triple-video-111252","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb29b8c5ffb5.jpeg"},{"id":111204,"title":"\u00a1La final desde San Marcos! Argentina vs. Ecuador definen al campe\u00f3n del Sudamericano Sub 17 Per\u00fa 2019","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-san-marcos-directo-movistar-deportes-transmision-narrracion-tyc-sports-gol-tv-online-tv-fecha-hora-canales-sudamericano-sub-17-nndc-111204","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb22c43c7649.jpeg"},{"id":111249,"title":"F1: sigue el Gran Premio de China desde el Circuito Internacional de Shangh\u00e1i","categoria":"Fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/f1-vivo-via-fox-action-sigue-directo-gran-premio-china-circuito-internacional-shanghai-111249","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb29238455b5.jpeg"}]