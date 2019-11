"Avengers: Endgame": Marvel grabó múltiples muertes de Iron Man pero se quedaron con el chasquido

Las últimas

[{"id":138042,"title":"El golazo de media cancha que marc\u00f3 Jair C\u00f3rdova en el duelo entre Juan Aurich y Cienciano en Segunda Divisi\u00f3n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/juan-aurich-vs-cienciano-vivo-golazo-media-cancha-marco-jair-cordova-segunda-division-138042","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdd017c1c76.jpeg"},{"id":138038,"title":"''Con tu edad, un kilo menos funciona'': Luis Su\u00e1rez y un consejo que podr\u00eda salvarlo de su nueva lesi\u00f3n","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-luis-suarez-recibe-consejo-bajar-peso-ano-twitter-sufrir-lesion-soleo-liga-santander-nczd-138038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdcd914d346.jpeg"},{"id":137985,"title":"Chance \u00fanica para Real Madrid: horarios y canales EN VIVO de partido ante Betis por Liga Santander [ESPN]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-real-betis-vivo-directo-online-via-espn-movistar-laliga-sky-sports-fecha-hora-canal-fecha-12-liga-santander-2019-santiago-bernabeu-137985","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdcf907e943.jpeg"},{"id":138027,"title":"Pirlo revel\u00f3 que pudo ir a la Roma en 2011: \u00bfc\u00f3mo hubiese sido el 11 de la 'Loba' con \u00e9l y Totti? [FOTOS]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/facebook-andrea-pirlo-11-formar-roma-ano-2011-fotos-138027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdd06479695.jpeg"},{"id":138041,"title":"Un 'infierno' total: as\u00ed fue el espectacular recibimiento a Gimnasia de Diego Maradona en la Superliga Argentina [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/gimnasia-vs-estudiantes-vivo-espectacular-recibimiento-lobo-diego-maradona-superliga-video-138041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdce7f050e4.jpeg"},{"id":138039,"title":"Por la punta: el blooper de Juan Aurich que acab\u00f3 en gol de Cienciano en la Segunda Divisi\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/juan-aurich-vs-cienciano-vivo-blooper-segunda-division-acabo-gol-cusquenos-138039","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdcd95bacab.jpeg"},{"id":137960,"title":"Con Diego Maradona: Cl\u00e1sico de La Plata EN VIVO Gimnasia vs. Estudiantes v\u00eda Fox Sports por Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/gimnasia-vs-estudiantes-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-narracion-via-fox-sports-fecha-12-superliga-argentina-2019-diego-maradona-nczd-137960","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdcc3d3d839.jpeg"},{"id":138037,"title":"Con Juan Manuel Vargas: el \u00faltimo once crema que venci\u00f3 a Municipal en el Estadio Nacional [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-once-crema-vencio-municipal-estadio-nacional-fotos-138037","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5861d48840f.jpeg"},{"id":137873,"title":"Sigue EN VIVO v\u00eda Fox Sports Monterrey vs. Veracruz HOY por la fecha 17 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-veracruz-vivo-estadio-bbva-directo-transmision-narracion-fox-sports-tudn-online-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-137873","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdc95364396.jpeg"},{"id":138036,"title":"\"Avengers: Endgame\": Marvel grab\u00f3 m\u00faltiples muertes de Iron Man pero se quedaron con el chasquido","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-grabo-multiples-muertes-iron-man-quedaron-chasquido-avengers-4-138036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdc5d35ba05.jpeg"},{"id":138035,"title":"Dragon Ball Super: \u00a1Vegeta aprende nueva t\u00e9cnicas! Fotos filtradas del manga adelantan el cap\u00edtulo 54","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vegeta-aprende-nueva-tecnicas-fotos-filtradas-manga-adelantan-capitulo-54-dragon-ball-anime-manga-mexico-espana-138035","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdc24c75362.jpeg"},{"id":138033,"title":"Bar\u00e7a perdi\u00f3 por todos lados: Su\u00e1rez se lesion\u00f3 ante Levante y ser\u00e1 baja en la Champions League","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-hoy-noticias-luis-suarez-molestias-soleo-practicamente-baja-champions-league-138033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdc2b506e5c.jpeg"},{"id":138031,"title":"As\u00ed luce el campo de Matute a poco del choque ante Alianza Universidad","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-campo-matute-partido-alianza-universidad-cancha-torneo-clausura-liga1-fotos-138031","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdc3fb0fdc6.jpeg"},{"id":137932,"title":"\u25ba Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO v\u00eda GOLPERU: chocan esta noche en Matute por la Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-alianza-universidad-vivo-online-via-golperu-fecha-14-torneo-clausura-liga-1-directo-ver-transmision-gratis-online-fecha-hora-canal-137932","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/01\/5dbc80d3bb3e4.jpeg"},{"id":137903,"title":"Hoy, Chile vs. Corea del Sur en vivo: revisa c\u00f3mo seguir en directo el partido por el Mundial Sub 17","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/chile-vs-corea-sur-vivo-mundial-sub-17-brasil-2019-seguir-partido-grupo-c-directv-sports-chilevision-estadio-klever-andrade-alineaciones-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-137903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/01\/5dbc59cc687fe.jpeg"},{"id":138034,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: FunPlus Phoenix es el primer finalista del Mundial","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-funplus-phoenix-primer-finalista-mundial-138034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdc0b354c82.jpeg"},{"id":138032,"title":"Tabla de posiciones de LaLiga Santander 2019-20: as\u00ed marchan los equipos espa\u00f1oles en la fecha 12","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/tabla-posiciones-laliga-santander-2019-20-fecha-12-marchan-fc-barcelona-real-madrid-equipos-espana-138032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdbea403a60.jpeg"},{"id":137918,"title":"Real Madrid vs. Real Betis: chocan hoy en partidazo por la fecha 12 de LaLiga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-real-betis-vivo-santiago-bernabeu-directo-transmision-narracion-espn-movistar-laliga-sky-sports-online-liga-santander-nczd-espana-137918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd183290f0d.jpeg"},{"id":137980,"title":"River Plate vs. Aldosivi: hoy juegan en Mar del Plata por fecha 12 de la Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-aldosivi-vivo-jose-maria-minella-directo-transmision-narracion-fox-sports-premium-tnt-sports-online-superliga-argentina-nczd-137980","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdbe5feac0b.jpeg"},{"id":138030,"title":"Julio C\u00e9sar Uribe: \u201cRoberto Guizasola ten\u00eda todo para ser el mejor lateral del f\u00fatbol peruano\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-roberto-guizasola-tenia-mejor-lateral-futbol-peruano-afirmo-julio-cesar-uribe-138030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdbdca44fa7.jpeg"},{"id":137940,"title":"Barcelona cay\u00f3 3-1 ante el Levante por la fecha 12 de LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-levante-vivo-laliga-santander-fecha-12-horarios-canales-tv-directv-sports-mitele-plus-movistar-laliga-ver-futbol-gratis-online-estadio-ciudad-valencia-lionel-messi-pe-nnda-nnrt-137940","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdbc7183845.jpeg"},{"id":137899,"title":"\u00a1Enlazados desde el S\u00e1nchez-Pizju\u00e1n! Atl\u00e9tico de Madrid vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ver-atletico-madrid-vs-sevilla-vivo-directo-online-live-resultado-goles-transmision-via-espn-movistar-fecha-12-laliga-santander-2019-video-nczd-137899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd1485d4dcb.jpeg"},{"id":137946,"title":"De la mano del 'Kun': Manchester City derrot\u00f3 2-1 al Southampton por la fecha 11 de Premier League","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-southampton-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-narracion-via-espn-2-fecha-11-premier-league-2019-20-etihad-stadium-nczd-live-sports-event-137946","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdb7a4815ce.jpeg"},{"id":137896,"title":"Su peor cara: un mal Barcelona perdi\u00f3 3-1 ante Levante por la fecha 12 de LaLiga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ver-barcelona-vs-levante-vivo-directo-online-tv-resultado-goles-transmision-via-directv-movistar-mitele-plus-sky-sports-laliga-santander-2019-video-nczd-137896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdb4edaf3ad.jpeg"},{"id":137984,"title":"El Levante se disfraz\u00f3 de Liverpool: victoria 3-1 ante un decepcionante Barcelona [INCIDENCIAS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-levante-vivo-ciudad-valencia-online-hora-fecha-canal-directo-movistar-laliga-directv-sky-sports-stream-jornada-liga-santander-espana-137984","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdb83251ee0.jpeg"},{"id":138024,"title":"Radoja y la sentencia de Levante: as\u00ed fueron los tres tantos con los que pierde Barcelona por LaLiga Santander [VIDEOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/goles-levante-vs-barcelona-vivo-campana-mayoral-radoja-3-1-valencia-laliga-santander-videos-138024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdb057a3f39.jpeg"},{"id":138028,"title":"La 'cat\u00e1strofe blaugrana' apunta a Messi y Valverde: los mejores memes de la derrota de Barcelona por LaLiga [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-levante-memes-reacciones-derrota-blaugrana-3-1-valencia-laliga-santander-fotos-138028","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdb77e78fff.jpeg"},{"id":137892,"title":"\u00a1Se llev\u00f3 la 'manita'! Bayern Munich perdi\u00f3 5-1 ante Eintracht Frankfurt por Bundesliga 2019","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/bayern-munich-vs-eintracht-frankfurt-hoy-vivo-directo-online-resultado-transmision-via-fox-sports-live-fecha-10-bundesliga-2019-alemania-nczd-137892","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdb6ce121a3.jpeg"},{"id":138026,"title":"\u00a1No sale nada! El VAR anul\u00f3 golazo a Lionel Messi y el Barcelona se hundi\u00f3 ante Levante [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-levante-vivo-gol-messi-anulado-fuera-juego-griezmann-liga-santander-video-138026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdb15101df7.jpeg"},{"id":138022,"title":"\u00a1Madridista ten\u00eda que ser! El golazo de Borja Mayoral para darle vuelta al Bar\u00e7a en el Ciudad de Valencia [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-borja-mayoral-barcelona-hoy-levante-2-1-espectacular-remate-fuera-liga-santander-video-138022","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdae39e0706.jpeg"},{"id":138008,"title":"Sigue Real Madrid vs. Betis en vivo: c\u00f3mo seguir online y por TV el partido de la Liga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-real-betis-vivo-hoy-liga-santander-futbol-gratis-directo-ver-partido-online-santiago-bernabeu-tabla-posiciones-partidazo-movistar-espn-nnda-nnrt-138008","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd92e5e15f7.jpeg"},{"id":138021,"title":"Por salir mal: Campa\u00f1a aprovech\u00f3 y puso el 1-1 en el Barcelona vs. Levante por LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-levante-vivo-error-cule-gol-campana-1-1-laliga-santander-video-138021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdaed247372.jpeg"},{"id":138025,"title":"Adri\u00e1n Ugarriza jug\u00f3 en la Reserva de Alianza Lima y enfrent\u00f3 a Alianza Universidad","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-adrian-ugarriza-jugo-reserva-alianza-universidad-138025","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97cdc730640.jpeg"},{"id":138020,"title":"Con Paulo de La Cruz: las opciones que maneja \u00c1ngel Comizzo para reemplazar al lesionado Alberto Quintero","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-posibles-escenarios-angel-comizzo-lesion-alberto-quintero-138020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbda2921b9e0.jpeg"},{"id":138015,"title":"Sali\u00f3 del banco e hizo 'diabluras': asistencia del 'Chucky' Lozano ante Roma tras gran jugada personal [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/hirving-chucky-lozano-hoy-jugadon-espectacular-mexicano-gol-milik-2-1-napoli-roma-video-138015","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbda97b9d0ef.jpeg"},{"id":137883,"title":"Tigres vs. Quer\u00e9taro: se miden hoy en Estadio La Corregidora por fecha 17 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-queretaro-vivo-corregidora-directo-transmision-narracion-imagen-tv-tudn-online-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-137883","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbdaa83f3f71.jpeg"},{"id":138018,"title":"Lionel Messi sigue en racha: hizo el gol del 1-0 de Barcelona ante Levante por LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-messi-hoy-barcelona-vs-levante-ver-1-0-penal-falta-semedo-liga-santander-video-138018","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbda3c32e8b8.jpeg"},{"id":138017,"title":"Reimond Manco tras romperla en Sport Boys: \u201cLos locos somos los que le abrimos el camino a los sabios\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/reimond-manco-romperla-sport-boys-locos-le-abrimos-camino-sabios-138017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbda3cf011a9.jpeg"},{"id":138016,"title":"Es 'D10s': tras penal a Semedo, Messi puso el 1-0 del Barcelona sobre Levante por LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-levante-vivo-gol-messi-penal-1-0-cule-laliga-santander-2019-video-138016","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbda4321eb94.jpeg"},{"id":138019,"title":"\u00bfEl \"robot militar\" rebelde? Conoce la verdad detr\u00e1s del video viral de Youtube que circula en redes","categoria":"Viral","slug_categoria":"depor\/depor-play\/viral","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/viral","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/viral\/youtube-viral-facebook-viral-robot-militar-rebelde-detras-video-circula-redes-sociales-bosstown-dynamics-corridor-nnda-nnlt-138019","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbda4b42f411.png"},{"id":138014,"title":"Con Kluiverth Aguilar: el posible once de Alianza Lima para el duelo ante Alianza Universidad","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-once-prepara-pablo-bengoechea-duelo-alianza-universidad-torneo-clausura-fotos-138014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbda47f278fb.jpeg"},{"id":138013,"title":"Ni toc\u00f3 al rival: Su\u00e1rez fue amonestado en el Barcelona vs. Levante, pero el VAR arregl\u00f3 todo [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-levante-vivo-insolita-amarilla-suarez-var-ayudo-uruguayo-video-138013","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd9f25ee3a7.jpeg"},{"id":137990,"title":"Nadal vs Shapovalov EN VIVO y EN DIRECTO: sigue al espa\u00f1ol que busca llegar a la final del Masters 1000 de Par\u00eds ONLINE","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-shapovalov-vivo-directo-online-live-gratis-streaming-via-espn-sigue-tenista-espanol-busca-pase-final-masters-1000-paris-bercy-semifinales-nczd-137990","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/01\/5dbcef8dc4d69.jpeg"},{"id":137910,"title":"Con Cristiano Ronaldo: Juventus vs. Torino chocan v\u00eda ESPN y Rai LIVE GRATIS por Serie A de Italia 2019","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-torino-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-via-espn-play-rai-fecha-11-serie-2019-20-cristiano-ronaldo-dybala-nczd-137910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd9f3a4f898.jpeg"},{"id":138010,"title":"Con Cristiano Ronaldo y Andr\u00e9 Carrillo: el XI ideal del Sporting si no hubiese perdido a sus estrellas [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-sporting-lisboa-once-cristiano-ronaldo-hubiese-perdido-estrellas-fotos-138010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd9c6b53a9d.jpeg"},{"id":138011,"title":"\u00bfAlianza, Universitario o Sporting Cristal? El favorito de las casas de apuestas para ganar el Clausura","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-favorito-casas-apuestas-ganar-torneo-clausura-138011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd970b30e6d.jpeg"},{"id":138009,"title":"\"Star Wars\": luego del Episodio IX y de la salida de David Benioff y D.B. Weiss, \u00bfqu\u00e9 sigue para la franquicia?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/star-wars-luego-episodio-ix-salida-david-benioff-d-b-weiss-sigue-franquicia-nnda-nnlt-138009","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd9546138d9.jpeg"},{"id":137925,"title":"No la vio: Manchester United perdi\u00f3 1-0 ante Bournemouth por fecha 11 de la Premier League 2019","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-bournemouth-vivo-vital-stadium-directo-transmision-narracion-espn-dazn-sky-sports-online-fecha-premier-league-nczd-inglaterra-137925","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd92663d18d.jpeg"},{"id":138007,"title":"Apenas dos veces titular: Kubo sufre en Mallorca las consecuencias de no haber seguido en el Castilla","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-take-kubo-drama-vive-mallorca-suplente-quedarse-castilla-138007","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd8e7973083.jpeg"},{"id":138004,"title":"\"La verdad que me halaga el inter\u00e9s del Barcelona\": jugador del Ajax feliz de sonar como fichaje","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-noticias-uenuevar-juvenil-ajax-halagado-interes-catalan-fichaje-2020-138004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/11\/02\/5dbd903d38166.jpeg"}]