Marvel: ¿Quicksilver aparecerá en WandaVision?

Hace unos meses, Marvel Studios se encontraba en la búsqueda de dos menores de edad para interpretar algunos papeles protagónicos de WandaVision. Rumores afirman que posiblemente se trate de los gemelos Wiccan y Speed.

Sin embargo, hace poco se ha podido ver algo que ha llamado mucho la atención a los fanáticos de Marvel. Estamos hablando de un audición en la cual se aprecia a un niño hablando de Halloween mencionando a su “tío”. Este menor vendría a ser el hijo de Wanda, y sería sobrino de Pietro, alias “Quicksilver”.

Este último personaje dejo el UCM tras perder la vida en Avengers: Age of Ultron. Hasta el momento no se ha confirmado nada; sin embargo, las referencias no podrían tardar en llegar.

Por otro lado, la idea de volver a traer a Quicksilver en WandaVision no es totalmente descabellada. Kevin Feige mencionó hace unos meses, que el título contará con toques de oscuridad y misterio, de alguna forma que podría ser que se revelen secretos del UCM.

