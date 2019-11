Los seguidores de Marvel opinan que Thanos sin las Gemas del Infinito en Avengers: Endgame es mucho más poderoso que el Titán Loco que vimos en ‘Infinity War’, cinta en la que progresivamente hizo uso de las piedras mágicas hasta casi ser asesinado por Thor.

¿Cómo sin el Guantele del Infinito Thanos hacer pelea a Thor, Iron Man y Capitán América? Al menos el antagonista de Avengers: Endgame contaba con una poderosa espada de doble filo que fue capaz de romper el escudo del ‘Capi’ con pura fuerza bruta.

Lo que pareció tan espectacular -e impensable- en la edición final de Avengers: Endgame, Marvel no lo había planeado desde el inicio de la producción. De hecho, el plan original era que Thanos rompa el escudo de Capitán América con sus propias manos.

Capitán América sufre el ataque de Thanos en el boceto original (Marvel)

En el libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie, hay un diseño de lo que iba a ocurrir en la pelea final contra Thanos, y este debía romper el escudo del ‘Capi’ con sus propios puños. Esto ocurre momentos antes de que aparezca Dr. Strange con todo el ejército de los Vengadores.

AVENGERS: ENDGAME | Sinopsis

“El grave curso de eventos puestos en marcha por Thanos que eliminó a la mitad del universo y fracturó a los Vengadores, obliga a los sobrevivientes tomar posiciones en la ‘Gran Conclusión’ de las veintidós películas de Marvel Studios: ‘Avengers: Endgame’”.

Avengers: Endgame es una película dirigida por Anthony y Joe Russo. El elenco está conformado por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Brie Larson, Chris Hemsworth, entre otros. El estreno en Perú fue el 25 de abril.