Avengers: Endgame, nuevo tráiler del Super Bowl 2019: todo sobre el segundo avance del SB LIII

Avengers: Endgame, nuevo tráiler del Super Bowl 2019 | El domingo 3 de febrero se enfrentan los New England Patriots vs. Los Angeles Rams en el Super Bowl 2019. Miles de fana´ticos del fútbol americano y seguidores de Marvel estarán expectantes del espectáculo del 'Half-Time Show' así como también de lo que puede realizar Tom Brady. Asimismo, los primeros por el partido, mientras que los segundo a la espera del segundo tráiler de Avengers: Endgame. ¿Qué deparará un nuevo avance de la película más esperada dentro de los millonarios comerciales que se presentan en ese domingo que todo USA lo mira por TV?

Por otro lado, los seguidores de Marvel Studios y sus películas tendrán un motivo extra para apreciar el evento, ya que se ha confirmado recientemente que la compañía tendría un espacio para mostrar un spot televisivo de la cinta durante el SB LIII, uno de los shows deportivos más grandes del mundo.

Si bien esto se ha rumoreado desde hace mucho tiempo, lo cierto es que el último avance de " Avengers: Endgame " fue uno con muchas tomas oscuras y “calmadas”, sin revelar mucho más que algunos datos claves como a Tony Stark varado en el espacio y el regreso de Ant-Man.

Con la Super Bowl LIII, lo más probable es que el tráiler tenga tomas más reveladoras, ya que miles de personas estarán viendo el evento y sería lógico que Marvel Studios no pierda la oportunidad de impactar a todos los que pueda.

¿Qué contará el nuevo tráiler de "Avengers: Endgame"?

El siguiente avance de "Avengers: Endgame " permitirá a sus fanáticos tener un panorama más completo sobre el argumento de la película. No obstante, no se puede esperar que revele mucha información.

Después de todo lo que revelaron las figuras de acción de LEGO, Kevin Feige y los demás participantes de la producción del largometraje han rehusado hablar del mismo, a pesar de las diferentes teorías que se han visto a lo largo de todo Internet.

De cualquier manera, muchos esperan que este nuevo avance para la televisión brinde las pistas que se necesitan para confirmar de una vez por todas si los "Vengadores" viajarán al pasado, junto a la verdadera lista de héroes muertos y vivos que dejará el final de la Fase 3 del MCU.

Anthony Mackie confirma la muerte de Falcon

Uno de los Vengadores principales, Falcon, ha confirmado lo que muchos temían. Thanos eliminó a la mitad del universo , incluyéndolo a él, en Infinity War ; así que todo queda en suspenso para Avengers: Endgame.



El actor Anthony Mackie visitó el programa televisivo The Tonight Show con Jimmy Fallon. El entrevistador le preguntó acerca de Endgame y sobre si realmente se había 'ido'. A lo que el involucrado en la producción respondió:



"Bueno, obviamente, si no has visto la parte 3 (Avengers: Infinity War), alerta de spoiler, morí. Muchas personas murieron. Así que estoy provechosamente desempleado. Ese es el motivo por el que me voy a otras películas".



Los viajes en el tiempo quedarían en evidencia en las figuras de acción

Avengers 4 | Juguetes de Endgame Durante los eventos de Avengers: Endgame, los Vengadores utilizarán trajes especiales para poder viajar al Reino Cuántico (Foto: Twitter)

La atención de los fans de Avengers: Endgame ha pasado del tráiler a los nuevos juguetes. El motivo es que revelan parte de la trama; recordemos que sucedió lo mismo con Infinity War. Pues muchos comentan que los viajes en el tiempo es una gran posibilidad para que los Vengadores solucionen lo ocasionado por Thanos y se confirmaría por este detalle.



Las imágenes de los juguetes de Marvel muestran a Black Widow, Rocket Raccon, Thor y Hulk con una apariencia especial como si todos formaran parte de un mismo equipo. Que estos personajes hayan sobrevivido hace pensar que están con un vestuario especial para una misión determinada: acabar con Thanos y restaurar el orden del planeta.



¿Cómo se podría hacer eso si es que Thanos logró su cometido? Todo apunta a que el traje de blanco en Avengers 4 corresponde a los utilizados en Ant-Man para viajar al Reino Cuántico, un espacio donde la lógica del tiempo no es igual en la realidad.