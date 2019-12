Avengers: Endgame tenía varias sorpresas debajo de la manga. Marvel Studios nos presentó los viajes en el tiempo, así como también una nueva versión de Hulk. Esta última es la combinación perfecta entre la fuerza del hombre verde y la inteligencia de Bruce Banner.

El artista conceptual Jerad Merantz compartió en Instagram uno de los diseños que no fueron considerados para Professor Hulk en Avengers: Endgame.

Los rasgos faciales de este otro Hulk son más parecidos a Bruce Banner, caracterizado por Mark Ruffalo, y mantiene los lentes para darle un toque intelectual. En lo que corresponde a vestimenta, el short es reemplazado por unos pantalones ajustados.

Como dato curioso, la aparición de Professor Hulk fue ideada para el final de Avengers: Infinity War según los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely.

AVENGERS: ENDGAME | Sinopsis

Tras el Torneo de Poder, un saiyan al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Esta es la historia de Broly, un saiyan sin límites…

La paz ha regresado una vez más a la Tierra después del Torneo de Poder. Tras descubrir que en los diferentes universos hay seres increíblemente poderosos que aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces, un día, un saiyan llamado Broly al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Pero se suponía que los saiyans habían quedado prácticamente extinguidos en la destrucción del Planeta Vegeta, así que, ¿qué está haciendo este en la Tierra? Incluso Freeza, de vuelta del infierno, se ve involucrado en este encuentro entre tres saiyans que han seguido destinos completamente diferentes y que no tarda en convertirse en una feroz batalla contra un guerrero que no parece tener límites.