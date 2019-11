El libro Marvel’s Avengers: Endgame – The Art of the Movie contiene diseños originales que los artistas encargados del desarrollo de la película idearon para la trama. En esta publicación, los aficionados podrán enterarse qué otros desenlaces fueron desechados en la edición final de la taquillera película de Marvel.

Uno de los bocetos más interesantes para el final de Avengers: Endgame muestra a Nebula, caracterizada por Karen Gillan, haciendo el chasquido con las Gemas del Infinito para acabar con el ejército de Thanos.

La idea no es descabellada, debido a que Nebula es la encargada de eliminar al ejército del Titan Loco en las historietas de Marvel. Sin embargo, para Avengers: Endgame, la situación de Nebula es complicada: ella tiene sentimientos encontrados con Thanos, porque se trata de su padre. Además, ella fue la última en cambiarse de bando.

Imágenes del libro arte de Avengers: Endgame (beahero)

Finalmente, los hermanos Russo decidieron que Iron Man sea el encargado de hacer el chasquido para salvar a la Tierra de Thanos. Nebula acabó sumándose al equipo de los Guardianes de la Galaxia junto a Thor, que delega el Nuevo Asgard a Valquiria.

AVENGERS: ENDGAME | Sinopsis

“El grave curso de eventos puestos en marcha por Thanos que eliminó a la mitad del universo y fracturó a los Vengadores, obliga a los sobrevivientes tomar posiciones en la ‘Gran Conclusión’ de las veintidós películas de Marvel Studios: ‘Avengers: Endgame’”.

Avengers: Endgame es una película dirigida por Anthony y Joe Russo. El elenco está conformado por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Brie Larson, Chris Hemsworth, entre otros. El estreno en Perú fue el 25 de abril.