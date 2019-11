Uno de los cambios más inesperados de Avengers: Endgame fue hacer que Hulk (Mark Ruffalo) se convierta en Professor Hulk. Algunos criticaron al personaje, debido a que no tuvo ninguna escena de acción considerable en toda la película de Marvel. Sin embargo, en los bocetos originales, Hulk tuvo una escena clave.

En la edición expandida de Avengers: Endgame, Professor Hulk evacuó a unos ciudadanos de un edificio en llamas utilizando una antena parabólica. La escena fue criticada, debido a la calidad gráfica de la bestia verde. Marvel no se tomó el trabajo de renderizarlo adecuadamente.

Meses después del estreno de Avengers: Endgame, el director de desarrollo visual de Marvel Studios, Ryan Meinerding, reveló el arte conceptual de Hulk salvando a los adultos y niños del edificio en llamas.

“Este es un frame clave para una escena que fue cortada de Avengers: Endgame, donde pudimos ver a Smart Hulk siendo excelente para ser un héroe. ¡Publicaré más trabajos de diseño de Hulk pronto!”, publicó en Instagram.

HULK VS. HULK

Uno más se suma a la lista de quienes no están convencidos con Profesor Hulk de Avengers: Endgame, la última cinta de los Vengadores hecha por Marvel Studios. Se trata del actor Lou Ferrigno, quien hizo de la bestia verde en la década de 1970.

En la presentación de la Comic-Con 2019 en Canadá, Ferrigno dijo estar decepcionado por cómo Avengers: Endgame redujo la explosividad de Hulk para convertirlo en un intelectual poco agresivo.

“Lo que sucede es que es que el CGI mejoró mucho luego de las dos primeras películas, pero la última, Avengers: Endgame, me decepcionó. Porque Hulk tiene que ser terrible, tiene que ser una bestia. En Endgame tienes a Mark Ruffalo, y verás, no me gustó la forma en que retrataron a Hulk. Le quitaron esa belleza y calidad, que era por lo que muchas personas amaban la serie. Por supuesto creo que esto tiene que ver con Disney y con Ruffalo”, sentenció Ferrigno.