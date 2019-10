¡"Avengers: Endgame" fue superado por "Star Wars"! Mira el tráiler de la nueva película

Las últimas

[{"id":136621,"title":"\u00a1Directo desde Etihad! Manchester City vs. Atalanta juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions v\u00eda ESPN 3","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/manchester-city-vs-atalanta-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-via-espn-3-grupo-c-champions-league-etihad-stadium-live-sports-event-nczd-136621","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae889c79b6e.jpeg"},{"id":136542,"title":"AQU\u00cd, Real Madrid vs. Galatasaray EN VIVO con Benzema y Rodrygo: juegan v\u00eda ESPN y Movistar","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-galatasaray-vivo-directo-online-ver-transmision-via-espn-fecha-3-grupo-champions-league-turk-telekom-arena-colombia-mexico-live-sports-event-nczd-136542","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daef747708a0.jpeg"},{"id":136583,"title":"\u00a1Partidazo en Buenos Aires! Boca vs. River EN VIVO y EN DIRECTO juegan por Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-river-plate-vivo-directo-gratis-fox-sports-fox-play-fecha-horarios-canales-argentina-peru-colombia-copa-libertadores-2019-136583","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daefb97dad4d.jpeg"},{"id":136599,"title":"PSG vs Brujas EN VIVO y EN DIRECTO: sigue la TRANSMISI\u00d3N OFICIAL v\u00eda ESPN 2 por Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/psg-vs-brujas-vivo-online-directo-espn-2-champions-league-movistar-liga-campeones-fecha-3-grupo-jan-breydel-bein-sports-directv-colombia-mexico-estados-unidos-live-sports-event-nczd-136599","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf4d02428f1.jpeg"},{"id":136559,"title":"MIRA AHORA, Real Madrid vs. Galatasaray EN VIVO por fecha 3 de la UEFA Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-galatasaray-vivo-estambul-online-fecha-hora-canal-directo-transmision-fox-sports-espn-movistar-liga-campeones-tudn-stream-live-champions-league-espana-136559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daef4fcd368b.jpeg"},{"id":136604,"title":"\u00a1Desde La Bombonera! River vs. Boca EN VIVO juegan por 'semifinales' de Copa Libertadores | v\u00eda Fox Sports","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-boca-juniors-vivo-directo-online-fox-sports-ver-transmision-oficial-via-tyc-sports-tv-publica-tnt-semifinales-vuelta-copa-libertadores-2019-bombonera-136604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae7220a5c75.jpeg"},{"id":136693,"title":"\u00a1Es una torre! Morata anota el 1-0 del Atl\u00e9tico Madrid ante Leverkusen por la Champions League [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/atletico-madrid-vs-bayer-leverkusen-vivo-gol-morata-cabeza-1-0-colchoneros-champions-league-2019-20-espana-video-136693","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf4c821a57e.jpeg"},{"id":136606,"title":"Juventus vs. Lokomotiv EN VIVO y EN DIRECTO con Cristiano Ronaldo: chocan por Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-lokomotiv-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-2-sky-cristiano-ronaldo-online-gratis-jornada-3-live-champions-league-2019-20-turin-nczd-136606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf4b104d2bd.jpeg"},{"id":136548,"title":"V\u00eda FOX Sports EN VIVO juegan Boca vs. River desde la Bombonera por las 'semis' de Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-river-plate-vivo-online-directo-fox-sports-streaming-copa-libertadores-via-tyc-sports-tv-publica-semifinal-vuelta-bombonera-argentina-live-sports-event-nczd-136548","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daefea624ae0.jpeg"},{"id":136692,"title":"Perros requisan la indumentaria de River a poco del Supercl\u00e1sico por Copa Libertadores [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-river-plate-perros-requisan-ropa-millo-copa-libertadores-2019-136692","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf4a44198c5.png"},{"id":136687,"title":"Zidane se juega el futuro con Rodrygo: la in\u00e9dita alineaci\u00f3n del Real Madrid ante Galatasaray en Estambul","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-galatasaray-alineacion-once-alineacion-oficial-rodrygo-goes-champions-league-2019-136687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8cedae795e2.jpeg"},{"id":136495,"title":"Juventus vs. Lokomotiv por Champions League: horarios para ver en vivo y en directo el partido","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-lokomotiv-moscu-ver-fox-sports-2-vivo-champions-league-grupo-d-22-octubre-2019-cristiano-ronaldo-futbol-gratis-online-turin-cristiano-ronaldo-paulo-dybala-nnda-nnrt-136495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dacf228aae81.jpeg"},{"id":136690,"title":"Pok\u00e9mon GO: c\u00f3mo ser\u00e1 el matchmaking cuando arranque la 'Battle League'","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-sera-matchmaking-arranque-battle-league-136690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf477039157.jpeg"},{"id":136689,"title":"\u00a1\"Avengers: Endgame\" fue superado por \"Star Wars\"! Mira el tr\u00e1iler de la nueva pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-superado-star-wars-mira-trailer-nueva-pelicula-avengers-4-marvel-cine-estreno-trailer-teaser-kylo-ren-rey-palpatine-darth-sidious-136689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf43bd75598.jpeg"},{"id":136545,"title":"Por la Champions League, Real Madrid vs. Galatasaray en vivo: conoce c\u00f3mo seguir online el partido de hoy","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-galatasaray-vivo-champions-league-seguir-directo-turk-telekom-arena-espn-movistar-liga-campeones-james-rodriguez-eden-hazard-espana-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-136545","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dadd2d820308.jpeg"},{"id":136683,"title":"Christian Ramos: \"Andr\u00e9 Carrillo me quiere sacar del chat de la Selecci\u00f3n, pero he pedido que no lo hagan\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-andre-carrillo-me-quiere-sacar-chat-bicolor-he-pedido-hagan-christian-ramos-136683","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf04546e8f05.jpeg"},{"id":136685,"title":"FIFA 20: Paulo Dybala convoca a las mejores estrellas argentinas en el 'Battle Squad' de FUT","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-paulo-dybala-convoca-mejores-estrellas-argentinas-battle-squad-fut-136685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf43310eafb.jpeg"},{"id":136680,"title":"Pablo Bengoechea y su singular frase sobre el arbitraje: \"El \u2018Barbas\u2019 har\u00e1 justicia al final del Clausura\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-barbas-ve-final-clausura-justicia-menciona-pablo-bengoechea-136680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/16\/5d2e194802aa6.jpeg"},{"id":136684,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: fechas, horas, llaves, y dem\u00e1s detalles de cuartos de final del Mundial","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-fechas-horas-llaves-detalles-cuartos-final-mundial-136684","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3f04b17f1.jpeg"},{"id":136668,"title":"Se conocieron en 'Felices los 4': Natalia Barulich, la modelo que cambi\u00f3 a Maluma por Neymar, su amigo [FOTOS]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/neymar-natalia-barulich-hermosa-modelo-brasileno-le-robo-maluma-fotos-edad-anos-estatura-medidas-instagram-136668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf405585416.jpeg"},{"id":136682,"title":"Dragon Ball Super: lanzan nuevo video de introducci\u00f3n de \"Dragon Ball Z: Kakarot\"","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-lanzan-nuevo-video-introduccion-dragon-ball-z-kakarot-136682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3f8e03a27.jpeg"},{"id":136679,"title":"Cambio de lugar: el inusual sitio del VAR en La Bombonera para el Boca vs. River","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-river-plate-inusual-sitio-var-bombonera-libertadores-136679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3d07daff2.png"},{"id":136601,"title":"Marvel: \u00bfEl Universo Cinematogr\u00e1fico es cine? Se enciende la pol\u00e9mica con las cintas de c\u00f3mics","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/marvel-ucm-cine-analizamos-debate-ocasionado-martin-scorsese-francis-ford-coppola-136601","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae2573b1393.jpeg"},{"id":136681,"title":"Jos\u00e9 Carvallo rompe r\u00e9cord de imbatibilidad en Universitario","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/universitario-deportes-jose-carvallo-supera-oscar-ibanez-imbatibilidad-video-nnav-136681","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3d14acbfb.jpeg"},{"id":136675,"title":"Razones hay de sobra: los motivos por los que Neymar no es candidato al Bal\u00f3n de Oro 2019","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-balon-oro-2019-razones-motivos-brasileno-candidato-mejor-jugador-ano-136675","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3b43c2dc6.jpeg"},{"id":136440,"title":"\"Dragon Ball Super\": \u00bfcu\u00e1ntos d\u00edas Vegeta se quedar\u00e1 en Yadrat para aprender su nuevo t\u00e9cnica?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-revela-tardaria-entrenamiento-vegeta-yadrat-dragon-ball-dbs-136440","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5daca281413fa.jpeg"},{"id":136677,"title":"Los errores comunes que podr\u00edan estar malogrando tu tel\u00e9fono m\u00f3vil","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/celular-8-errores-malogrando-telefono-movil-smartphone-nnda-nnlt-136677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3b7dafe58.jpeg"},{"id":136678,"title":"Paolo Guerrero afronta mala racha en Internacional","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/internacional-porto-alegre-paolo-guerrero-afronta-mala-racha-video-nnav-136678","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3a75635fe.jpeg"},{"id":136330,"title":"\"Avengers: Endgame\": Loki explicar\u00e1 dos misterios del Universo Cinematogr\u00e1fico de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-revelara-dos-secretos-serie-loki-avengers-4-marvel-cine-serie-disney-136330","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/19\/5dab51620125f.jpeg"},{"id":136673,"title":"\"Fortnite\" trae estas novedades en su m\u00e1s reciente actualizaci\u00f3n","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-trae-novedades-reciente-actualizacion-136673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf39f13c04c.jpeg"},{"id":136591,"title":"\"Pok\u00e9mon\": el Equipo Rocket tambi\u00e9n cambia de apariencia en nuevo anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-filtran-nuevo-diseno-equipo-rocket-proxima-saga-136591","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e4656e1f51.jpeg"},{"id":136674,"title":"San Mart\u00edn sue\u00f1a con salvarse del descenso","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/torneo-clausura-san-martin-suena-salvarse-descenso-video-nnav-136674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf386b30bff.jpeg"},{"id":136445,"title":"Dragon Ball Super: cap\u00edtulo 53 del manga revela que solo quedan unos cuantos namekianos vivos","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-jaco-revela-namekianos-existen-universo-cifra-desastrosa-dbs-dragon-ball-136445","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5daca763c70c5.jpeg"},{"id":136671,"title":"Cristiano Ronaldo lo tiene decidido: quiere enfrentar al Real Madrid en esta Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-galatasaray-cristiano-ronaldo-quiere-cruzarse-ex-champions-league-136671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf378bf359b.png"},{"id":136456,"title":"PS5: filtrada presunta imagen real de la PlayStation 5 en Internet","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ps5-filtran-imagen-real-supuesta-playstation-5-redes-sociales-sony-foto-filtrada-136456","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dacb7ab504c4.jpeg"},{"id":136672,"title":"La lucha por el t\u00edtulo del torneo Clausura","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/torneo-clausura-universitario-deportes-primera-opcion-ganar-titulo-torneo-video-nnav-136672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf3654c05ff.jpeg"},{"id":136447,"title":"\"Joker\": se viraliza el Guas\u00f3n de Cusco, as\u00ed baila el villano en la ciudad imperial","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/youtube-viral-joker-aparece-cusco-vuelve-tendencia-nuestro-pais-guason-bromas-peru-yutube-yt-136447","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dacab51d0b47.jpeg"},{"id":136459,"title":"\"FIFA 20\": \u00a1lleg\u00f3 Ultimate Scream! Conoce a los jugadores que meten miedo en Halloween","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-presento-primeros-jugadores-ultimate-scream-fut-ultimate-team-136459","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dacbc01159ad.jpeg"},{"id":136670,"title":"PS5: la PlayStation 5 tendr\u00e1 un procesador de ocho n\u00facleos con una frecuencia de 3.2 GHz, seg\u00fan fuente","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-playstation-5-tendra-procesador-ocho-nucleos-frecuencia-3-2-ghz-fuente-136670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf34d7e1510.jpeg"},{"id":136620,"title":"\u00a1Partidazo en Grecia! Bayern Munich vs. Olympiacos EN VIVO juegan por el Grupo B de la Champions League v\u00eda ESPN","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/bayern-munich-vs-olympiacos-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-via-espn-grupo-b-champions-league-live-sports-event-nczd-136620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae86fca8c6b.jpeg"},{"id":136438,"title":"\"Dragon Ball Super\": Androide 73 revela su t\u00e9cnica m\u00e1s poderosa en el manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-revelan-extremo-androide-73-acabar-goku-facilmente-dbs-dragon-ball-136438","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dac9dd23835f.jpeg"},{"id":136669,"title":"Sergio Pe\u00f1a destaca en el f\u00fatbol tulip\u00e1n","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/sergio-pena-volver-seleccion-peruana-destacar-holanda-video-nnav-136669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf321391c73.jpeg"},{"id":136574,"title":"PS5: hasta 7 mandos Dualskock se podr\u00edan conectar a la PlayStation 5 seg\u00fan foto filtrada","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-imagen-real-playstation-5-revelaria-asombroso-conexion-controles-136574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/11\/5d50e04488779.jpeg"},{"id":136607,"title":"Atl\u00e9tico Madrid vs. Bayer Leverkusen EN VIVO y EN DIRECTO: juegan en el Wanda por la Champions | v\u00eda FOX Sports","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/atletico-madrid-vs-bayer-leverkusen-vivo-directo-online-gratis-fox-sports-fox-play-uefa-champions-league-fox-sports-wanda-metropolitano-nczd-136607","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae7e71a87d2.jpeg"},{"id":136589,"title":"Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por la Copa Libertadores 2019: LINK para ver el partido GRATIS","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-river-plate-vivo-copa-libertadres-vuelta-semifinales-bombonera-seguir-directo-fox-sports-alineaciones-abila-gallardo-argentina-ar-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-136589","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae0b90ccc27.jpeg"},{"id":136665,"title":"Cuatro cracks del 'Aleti' a los que Bar\u00e7a aspira a fichar tras acuerdo de tanteo sobre jugadores rojiblancos","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-cracks-atletico-madrid-buscara-acuerdo-tanteo-jugadores-136665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf2a498fdf5.jpeg"},{"id":136667,"title":"PS5: tienda online lanza precio y fecha de lanzamiento de la PlayStation 5","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-tienda-online-lanza-precio-fecha-lanzamiento-playstation-5-136667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf2ffbcdb2c.jpeg"},{"id":136633,"title":"Boca - River EN VIVO: batalla en la Bombonera a por la clasificaci\u00f3n a una final m\u00e1s de Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-vs-river-superclasico-futbol-argentino-boca-juniors-hazana-river-plate-semifinal-libertadores-paraliza-argentina-fox-sports-monumental-buenos-aires-nnda-nnrt-136633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae51c882dd4.jpeg"},{"id":136662,"title":"Los 15 astros del '10': el top de los mejores jugadores del mundo para Lionel Messi en la actualidad [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/mejores-jugadores-lionel-messi-cristiano-ronaldo-neymar-top-10-futbolistas-maravillan-10-argentino-fotos-136662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf2b1075815.jpeg"},{"id":130346,"title":"\u25b7 Champions League EN VIVO 2019-2020: resultados y c\u00f3mo ver todos los partidos por la fase de grupos","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-vivo-2019-2020-calendario-estadisticas-horarios-futbol-gratis-online-lionel-messi-cristiano-ronaldo-barcelona-real-madrid-juventus-espn-fox-sports-espana-mexico-peru-nnda-nnrt-130346","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f9ee45ee6e.jpeg"}]