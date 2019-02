Avengers: Endgame | Teoría afirma que la secuela de Infinity War tendrá un triste final

El final de Avengers: Infinity War no dejó claro una cosa: los hermanos Russo están dispuestos a romper con la idea que todas las películas de Disney tienen un final feliz. La mayoría de las teorías de fans que han circulado sobre Avengers 4 apuestan por justamente eso, pero un usuario de Reddit cree que no será así y que la culminación de los diez años del Universo Cinematográfico de Marvel nos dejará en llanto.



Se trata de el usuarios 'webdevnoobs' quien cree que Endgame no será acerca de las Gemas del Infinito, sino de cómo los héroes que sobrevivieron al chasquido de Thanos buscarán recobrar la energía emanada de las piedras.

" Ant-Man, Iron-Man y compañía inician un viaje en el tiempo no para recobrar las Gemas antes que Thanos las obtenga sino a conseguir las señales de la energía que emanan y convertirlo en un arma que anula su poder y así vencer a Thanos".



Pero según la teoría, la gran batalla no será en la Tierra, sino en Xandar, donde Thanos se ha retirado luego de eliminar a la mitad de la vida en todo el Universo. Será ahí donde el Capitán América morirá.



" Aquí es donde el Titán Loco se encuentra con Iron Man y el Capitán América. El primero escapa, pero Steve Rogers muere. Recordemos que Thanos, cuando ve a Stark, le dice que ya lo conoce. Cuando ve al Capitán en Wakanda, Thanos duda si golpearlo, no porque lo reconoce de antes, sino porque ya lo había matado antes. Ese momento de desconcierto es lo que lo hace dudar".



La teoría es reforzada por una filtración que viene del merchandising de la película, que —evitando spoilers— nos hace saber de una batalla muy grande en un lugar muy particular, además del hecho que el Capitán dejará la franquicia con esta película, como se ha venido revelando en últimas semanas y meses.