"Avengers: Infinity War": actor principal de Marvel confiesa que se arrepintió de su papel

Aparecer en una cinta de Marvel debe ser algo espectacular, pero resulta que un actor de "Avengers: Infinity War" llegó a arrepentirse de aceptar el papel. De hecho, aún ni ve la película que ha impuesto marcas mundiales en la taquilla.



Hablamos de Josh Brolin , el actor detrás de Thanos . ¿Pero cómo así? ¿Por qué si se trata del villano más esperado por millones de fans? La razón es bastante comprensible: el riesgo de someterse a un nuevo método de trabajo en el que el resultado de la actuación depende de los efectos visuales.



“ Allí estaba yo, delante de 36 cámaras y otras tantas luces cegadoras, hablándole a un personaje al que no podía ver y un poco decepcionado de haber aceptado el papel ”, señaló al recordar la primera escena en la saga.



'Avengers: Infinity War' Thanos (Foto: Marvel Studios) 'Avengers: Infinity War' Thanos (Foto: Marvel Studios)

Fue en el podcast WTF with Marc Maron donde cambió de parecer. Allí confesó que le encantó poder dar por fin su toque al personaje ante tanto CGI en su cuerpo.



" Era como ¡Mierda! ¡Estoy en una película Marvel! Me encantó la experiencia. Me encantó que todo fuera tan desasosegante. Me encantó estar completamente cubierto de puntos (Brolin se refiere a los puntos que se usan para captura de movimiento) y llevar una cámara en la cabeza. A veces me encontraba a mi mismo en un almacén vacío rodeado de 5o personas con computadoras y hablándole al vacío. La mitad de las veces no tuve que hablar con ningún otro actor. Fue increíble. Lo volvería a hacer sin pensármelo dos veces ", contó.



En la misma entrevista, Brolin reveló que no ha visto la película y que solo conoce las escenas en las que sale él.