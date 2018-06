El mercado de los superhéroes prácticamente está copado por las producciones de Marvel y DC Comics . El primero, ha logrado colocarse como un referente en la industria cinematográfica y ahora da recomendaciones a la competencia para mejorar sus cintas, a través de los guionistas de " Avengers: Infinity War ".



DC Comics tiene mucho por hacer en la pantalla grande para igualar el éxito de Marvel . En YouTube hay un montón de análisis al respecto, pero nada mejor que un comentario desde la competencia directa.



Christopher Markus y Stephen McFeely , guionistas de "Avengers: Infinity War" , soltaron algunos consejos de cómo DC Comic podía arreglar sus películas.



"Creo que deberían fijarse en lo que ha hecho Marvel desde la necesidad. Ellos no tenían los personajes de primera línea desde el principio, como Spider-Man o los X-Men. Por eso, tuvieron que rebuscar y encontraron a alguien que es muy famoso ahora, Iron Man. Sin embargo, no siempre lo fue, pero hicieron una buena película de él" , señalaron.



"Deberían dejar de lado a Batman y a Superman y centrarse en otros héroes. A Wonder Woman le está yendo bien, por ejemplo. Habría que buscar en el inmenso mundo de DC a 'ese chico' o a 'esa chica', hacer una buena película sobre ellos, y no un universo, y ver qué pasa. Lo que están intentando es tirar muchos espaguetis a la pared en estos momentos" , agregaron.



¿Será necesario? ¿Ustedes qué opinan?