"Avengers: Infinity War": ¿Hulk tuvo miedo Thanos? Joe Russo responde a esta teoría

"Avengers: Infinity War" dejó a muchos intrigados por el trágico final. Muchos superhéroes de Marvel desaparecieron tras el chasquido de Thanos con el guantelete del infinito. Pero hubo alguien quien no necesitó desaparecer, porque intencionalmente no quería formar parte de la acción: hablamos de Hulk.



Quienes vieron el rotundo éxito de Marvel, habrán notado que Hulk se niega a las órdenes de Bruce Banner por formar parte de la gran pelea contra el ejército de Thanos. Los seguidores de Avengers creyeron que Hulk se acobardó luego de tremenda paliza al inicio de la cinta a manos de Thanos. Resulta que la verdad es otra.



El director Joe Russo explicó que la trama de Hulk en "Avengers: Infinity War" estuvo diseñada para que el personaje se desarrolle más adelante en la trama. Russo habló de la dificultad de introducir 23 superhéroes y cada uno con una trama determinada. En el caso de Hulk, la trama consiste en una pelea interna en la que Hulk se resiste a resolver los problemas de Banner.



Lo cierto es que aún se desconoce el motivo por el que Hulk no quiso aparecer cuando más se le necesitó. Esperamos que este aspecto se resuelva en Avengers 4.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.