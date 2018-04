"Avengers: Infinity War": ¿Cómo seguir viviendo tranquilo luego de ver la película? [SPOILER]

La reciente película de Marvel , "Avengers: Infinity War" , ha dejado a muchos fans apenados por el desarrollo de la trama. ¿Será del futuro de Marvel tras hechos tan dramáticos? Hay algunos hechos que debemos considerar sobre el desenlace de la trama y si realmente todo es lo que parece.



ALERTA DE SPOILER



Si andas leyendo este párrafo es porque andas angustiado sobre la muerte de tantos superhéroes. Thanos (Josh Brolin) cobró la vida de Bucky, Black Panther, Groot, Bruja Escarlata, Falcon, Mantis, Drax, Star-Lord, Doctor Strange y Spider-Man tras chasquear los dedos con el guantelete del infinito. En la escena postcréditos se suman a esta fatídica lista Nick Fury y Maria Hill.



Y eso que la desgracia no acaba allí si consideramos los personajes que Thanos asesinó antes de chasquear los dedos. Hablamos de Loki, Visión y Gamora.



En resumen, desgracia total.



La pregunta que te harás -y de seguro te mantiene inquieto tras salir de la sala- es saber si realmente todos permanecerán muertos.



La respuesta es compleja en el sentido dramático de Avengers como obra cinematográfica y en el sentido comercial.



En primer lugar, las secuelas de Spider-man: Homecoming y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya están confirmadas, y sus respectivos estrenos serán luego de la próxima entrega de Avengers.



Podríamos pensar que ambas películas pueden optar por contratar nuevos actores para relanzar las secuelas, pero considerando la popularidad de Tom Holland (recién introducido a Marvel ) y del equipo de Guardianes de la Galaxia, sería muy arriesgado.



Lo mismo aplica para Doctor Strange y Black Panther quienes tienen potencial para seguir cautivando al público.



No obstante, las muertes de Heimdall, Loki, Gamora y Visión sí pueden ser definitivas al no contar con un protagonismo considerable en Marvel. Pero siguiendo este argumento, ¿por qué no se desvaneció Nébula? Sin duda Marvel tiene planes para ella en la siguiente entrega de Avengers.



¿Pero qué dicen los cómics? Según El guantelete del infinito de 1991, Nébula consigue robar el guantelete a Thanos para que luego Adam Warlock hiciera uso del mismo para retroceder el tiempo. ¡Y así todos sanos y salvos!



Eso en teoría, pero Marvel quizá tenga otras ideas para la trama cinematográfica. De momento contamos con estas imágenes filtradas donde se observa a Tony Stark junto a los Avengers originales como si hubiese viajado en el tiempo. Tengamos en cuenta que eso puede ser posible, ya que está en otro planeta y cualquier cosa puede suceder.