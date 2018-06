"Avengers: Infinity War": Tom Hiddleston ya conocía el destino de Loki desde hace dos años

Cuando hay actores, como Tom Holland (Spider-Man), que revela información confidencial a pocos días de ser informado, hay otros como Tom Hiddleston que mantiene los secretos por casi dos años. El actor que de dio vida a Loki en las películas de Marvel ya conocía su destino antes del estreno de " Avengers: Infinity War ".

Alerta de spoilers de "Avengers: Infinity War"

Durante la ACE Comic Con , el actor comentó por primera vez luego del estreno de la película. Reveló que durante el rodaje de Thor Ragnarok , los hermanos Russo le mostraron imágenes conceptuales de " Infinity War ", específicamente sobre su muerte.

“Conocía esa escena desde hace dos años. Me reuní con Marvel en mayo de 2016 y, en realidad, me estaban contado la historia de Ragnarok con arte conceptual e imágenes”, comentó el actor británico, “llegaron los Russo, nos sentamos y me dijeron: “Así es como comienza “Infiniy War””, así que durante todo el rodaje de “Thor: Ragnarok” sabía que esto llegaría”, añadió.

Tom Hiddleston también comentó acerca del futuro del héroe de Marvel con respecto a las nuevas producciones. “Cuando rodé la escena de “ Infinity War ”, creo que es muy poderoso que se llame así mismo un Odinson (hijo de Odín), ya que cierra todo el viaje de Loki y lo que él puede hacer. Su muerte fue una estocada emocional, muy dramática, sabes que Thanos es alguien más peligroso que cualquiera que hayamos visto antes”.



Dejando a entender que el camino de Loki se cerró en " Avengers: Infinity War " y el final fue más que justo para él.