La nueva plataforma de streaming de Disney promete sorprender a miles de fanáticos de Marvel. Serán muchas series relacionadas al UCM, las que se estrenarán exclusivamente para la nueva competencia de Netflix. Sin embargo, apareció un rumor que causa alerta en miles de usuarios.

Muchos seguidores de Marvel saben del vínculo que tiene 'WandaVision’ con ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’, así lo afirmó Kevin Feige. En Reddit, ha saltado un rumor el cuál indica que el Hechizero del UCM aparecerá en la serie de la Bruja Escarlata.

El rumor indica que el Hechicero tendrá una aparición en los capítulos finales de la serie, y al parecer el actor Benedict Cumberbatch rodará las escenas en la última semana que se harán las fotografías principales del nuevo título. Aún no han llegado más detalles sobre este hecho; sin embargo, cada vez va tomando más fuerza.

Recordemos que ‘WandaVision’ te llevará directamente a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, a la que muchos afirman que Elizabeth Olsen regresará como la Bruja Escarlata. Por ello, no es una idea descabellada la de Marvel, al unir las series por el hecho que aprovecharían para promocionar la nueva película de Strange. Además, se espera que este nuevo film se estrene semanas después del ultimo episodio de la serie.

