Todos los fanáticos de Marvel han estado recibiendo nuevas noticias en estos días acerca de las futuras películas de la Fase 5, puesto que en el pack Inifinity Saga se mostraron las escenas eliminadas de películas de la Fase 4. WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, son los dos nuevos títulos que estarán conectados.

Por el momento, sabemos que la conexión se dará en la plataforma Disney+ y la secuela de Doctor Strange 2 será Scarlet Wich. Por otro lado, ha salido un nuevo rumor indicando que un nuevo villano servirá como conexión entre estos dos nuevos títulos.

El rumor menciona que Nightmare será el enemigo de WandaVision, conectando con rumores pasados que lo daban por hecho. Se sabe que Scott Derrickson, guionista de Doctor Strange, lleva hablando mucho de Nightmare como un posible villano para la nueva película del hechicero de Marvel.

Nightmare en los cómics.

Es obvio que el nuevo villano de la serie debe ser uno que pueda manipular a Wanda, así llevándola a creer en una falsa realidad. Nightmare es uno de los villanos que encajaría en este papel. Sin embargo, han salido otros rumores que indicarían que el villano de Doctor Strange 2 sería la misma Wanda en un estado de locura.

Todos estos rumores apuntan que Nightmare hará creer en un mundo de ilusión a Wanda, en la cual vive junto con Visión. El desenlace será cuando ella se de cuenta que esto es mentira, y la veremos explotar con toda su locura convirtiéndose así en la Bruja Escalarta. Es aquí donde el Doctor Strange entraría tratando de calmar a Wanda, la cual será una amenaza potencial.

No sabemos si será Doctor Strange enfrentándose a Nightmare o a Wanda en su estado de locura. Además, otro dato importante es que la serie Loki también estará relacionada a la película del hechicero de Marvel, lo cual tiene muy atentos a los fanáticos esperando novedades.

