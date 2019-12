Marvel: “Loki” empezará a grabarse en Atlanta el 1 de febrero.

Se han filtrado novedades en relación a la nueva serie Loki. El nuevo título de Marvel Studios, que será estrenado para la plataforma Disney+, tiene ya a su producción en marcha. Kevin Feige, en la CCXP de la semana pasada, aclaró que su rodaje está a punto de comenzar.

Según lo que se ha comunicado, la producción comenzará a grabar el 1 de febrero de 2020 en los Pinewood Studios de Atlanta. La película estará bajo el nombre de ‘Architect’ y no ‘River Cruise’ como se había mencionado antes.

La serie tendrá relación a ‘las aventuras de Loki’ del 2012. Esta versión no tendrá que ver con la huida del personaje con el Teseracto en Avengers: Endgame. Además, será en inicios de 2021 cuando salga a la luz, y además sabemos que guardará relación con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.