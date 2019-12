Batman es uno de los superhéroes más famosos del mundo de los cómics y en la cultura popular. Junto a Superman, él ha formado parte de años de evolución de las historietas e incluso hasta el día de hoy su historia continúa expandiéndose en las páginas de DC Comics.

Sin embargo, existe una enorme diferencia entre él y los demás héroes del mundo: Batman nunca revelará su identidad secreta. Él podría ser el único superhéroe que nunca podría decir quién es realmente al mundo, algo que en los inicios de los cómics era vital.

Por otro lado, en la pantalla grande esto parece ser cada vez menos importante, en especial en el MCU donde Tony Stark reveló ser Iron Man en su primera película y últimamente en “Spider-Man: Far From Home” que Mysterio desenmascaró ante todos que Spider-Man era Peter Parker.

Con respecto a los cómics de hoy en día, DC ha hecho historia hace poco con Superman #18, donde el 'Hombre de Acero’ revelaba que en secreto era Clark Kent, por lo que él y su familia tenían que vivir con sus consecuencias. Esto naturalmente presenta una pregunta al mundo: ¿qué otros héroes estarán dispuestos a revelar su identidad secreta?

Lo que es seguro es que Batman nunca lo haría. En primer lugar es necesario entender que el ‘Caballero de la Noche’ no utiliza una máscara para ocultar su identidad, sino porque era parte de su disfraz para inspirar miedo en los criminales. A él no le afecta el no tener una vida privada o seres queridos, excluyendo a Alfred, a quién proteger.

Para Batman, el aspecto más importante de mantener a Bruce Wayne fuera de ese mundo es que actúa como una especie de proveedor de alta tecnología, la que necesita para cumplir su tarea como superhéroe.

En Superman #18, él revela su identidad secreta como Clark Kent (Foto: DC Comics)

Ya sea por cuestión del destino o una simple coincidencia, en el número 1017 de Detective Comics de la anterior semana sutilmente implica que Batman subestima la importancia que tiene Bruce Wayne para Gotham City. Batman descubre que en uno de los orfanatos de Martha Wayne había un grupo criminal que traficaba con niños.

Esto enfatiza el hecho de cómo estas cosas podrían estar pasando en los trabajos que ha hecho Bruce Wayne en la ciudad por estar más preocupado en su rol como Batman. Incluso a través de los años, él nunca ha sido muy explícito en qué es lo que hace ya que toda la atención se concentra en el detective murciélago.

A su vez esto explica por qué Batman es un superhéroe que nunca va a revelarse ante el mundo: porque simplemente no le interesa mantener una identidad secreta y porque sería una molestia demasiado grande si alguna vez se conociera públicamente quién es en realidad.

Bruce Wayne existe para servir de una manera a Batman y el saber que ambos es la misma persona podría perjudicar su función. Bruce sería llevado automáticamente a la corte para ser juzgado por todas las veces que dejó malheridos a los criminales de Gotham, tal como sucedió en “Batman: The Animated Series” en el episodio “Over the Edge”.

Además, si esto alguna vez sucediera, Batman se vería forzado a descartar la identidad de Wayne para crear una completamente diferente, aunque sería mucho más fácil para él si se mantiene escondido como lo ha hecho hasta ahora.