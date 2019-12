Las cosas claras. El actor Robert Pattinson dijo que Batman, el personaje que interpretará para la pantalla grande, no es un superhéroe. Lo dicho por la estrella molestó a los fans de DC, pero tiene un argumento clave que defender.

En una entrevista para Today, Pattinson explicó que Batman no es superhéroe, debido a que no tiene un “superpoder”. A diferencia de Aquaman y Superman, Batman recurre a su ingenio y tecnología para acabar con el crimen en Ciudad Gótica.

“Batman no es un superhéroe. No cuenta. Necesitas tener poderes mágicos para ser un superhéroe”, dijo la recordada estrella de Crepúsculo.

Pattinson ha expresado el mismo argumento en anteriores entrevistas sobre Batman. En una oportunidad, el actor dijo a The New York Times que “Batman no es un héroe, sin embargo. Es un personaje complicado”.

“No creo que alguna vez pueda interpretar a un verdadero héroe, siempre debe haber algo un poco mal. Creo que es porque uno de mis ojos es más pequeño que el otro”, concluyó.

Sea como fuese, Pattinson está muy animado por hacer de Batman, cuyo estreno está programado para 2021.

“Me encanta el tipo de historia de la parte. Me encanta cada iteración de cómo se ha jugado. Es una parte muy, muy especial y creo que ha sido con mucho cuidado. Siento que todos realmente cuidaron al personaje y su historia y hay mucha reverencia por él. Realmente puedes sentirlo en el estudio. No puedes decirle que no y realmente quería decir que sí”.

