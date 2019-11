Black Adam, en esta próxima película es posible que los fanáticos no puedan ver a Shazam, pero tendrán una pieza aún más grande del Universo DC para disfrutar, ahora que la estrella de la película ha confirmado los rumores de que la Justice Society of America juega un papel en su historia. La información proviene directamente de Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Black Adam interpretado por Dwayne Johnson que finalmente fue capaz de discutir la producción de la película después de más de una década en el papel. “El plan original era presentar a su antihéroe en Shazam” como rival y archienemigo del héroe mágico desde hace mucho tiempo, pero el plan finalmente cambió, dándole a Black Adam su propia película de origen para una estrella como lo es Johnson, y planes tentativos para que él y Billy Batson se enfrenten en una futura película cruzada. Pero incluso sin Shazam a bordo, Black Adam no se quedará corto con los superhéroes de DC Comics.

Black Adam y su confirmación que llega meses después y junto a esto también los rumores, sugiriendo que incluiría héroes de JSA como Hawkman y Stargirl, y el propio Johnson burlándose de algunos cameos de DC en Black Adam desde antes. Mientras hablaba con la prensa para el próximo estreno de Jumanji: The Next Level, Johnson confirmó que una pelea con la estrella de Shazam, Zachary Levi no sucederá, pero reveló al equipo de superhéroes que su película presentará al DCEU “Universo Extendido de DC”:

Dwayne Johnson: "Sin dar demasiados detalles, no está en los planes en este momento. Creo que me siento muy bien con el enfoque del que estamos hablando, y todos los cineastas también lo están. Es una historia de origen y ahí es donde comenzamos y la continuamos, y luego construimos a partir de ahí. Ahora, por no decir que Shazam no está en mi radar. Por supuesto que Shazam es, pero también lo es todo DC.

Por ahora no está claro cómo cambiarán los orígenes de Black Adam para hacer que su introducción a la era JSA sea más simple. Con todas las pruebas apuntando al tono de la película y al estilo de su director Jaume Collet-Serra inclinado hacia la aventura, y lejos de un camino intensamente oscuro, grave o violento, un origen antiguo completamente fiel al de Adam puede que no funcione.

Mientras que esos orígenes antiguos parecían confirmarse en Shazam, las variaciones de su historia del cómic han visto a Adam reencarnarse en el cuerpo de un descendiente moderno.

De cualquier manera, parece que estos héroes solo serán la punta del iceberg de lo que Black Adam agregará al futuro de las películas de DC. Asumiendo que por JSA está destinado a otra aparición en la película.

Tráiler Black Adam

Hasta el momento aún no se ha revelado el tráiler de la película así que les traemos un video donde da un resumen de lo que será el film, comentarios de Dwayne Johnson y datos sobre ella.

Historia del Personaje “Black Adam”

Fue hace cinco años cuando se habló por primera vez de una película dedicada a Black Adam. (Foto: Smash Mexico)

Como todos sabemos, Shazam es realmente Billy Batson, el joven huérfano que es puro de corazón y digno del poder de seis campeones mitológicos. Pero Billy no es el único mortal que fue capaz de aprovechar el poder de Shazam. Hay una serie de otros miembros de la familia Shazam que también lo hicieron, pero nos centraremos en el receptor más rudo de la antigua magia de Shazam, Black Adam.

Black Adam es verdaderamente el personaje más complejo y violento que surgió del mito de Shazam y ha sido el centro de algunas de las mejores historias de DC de los últimos 20 años. Black Adam se ha convertido en uno de los más grandes antihéroes de DC, un ser divino de profundo honor y con una inmensa capacidad de violencia.

Black Adam apareció por primera vez en 1945 y fue creado por Otto Binder y el creador de todo Shazam. En su primera historia, Adam se estableció como un antiguo faraón y el primer mortal en recibir los poderes de Shazam. Aunque, con Adam, el acrónimo significa algo un poco diferente, con un tema más egipcio y es corrompido por los poderes de Shazam, y después de generar la destrucción en el Antiguo Egipto, Adam es exiliado al espacio.

Adam regresa en la era moderna para descubrir que los poderes de Shazam habían sido regalados a Billy, Freddy y Mary, y una verdadera epopeya de la Edad de Oro sigue cuando Black Adam finalmente es engañado para decir la palabra mágica de Shazam y vuelve a Teth. Adam, lamentablemente para el viejo Teth, ahora tiene cinco mil años y al instante se convierte en polvo.

Black Adam un Verdadero Antihéroe

Black Adam es un supervillano ficticio y un antihéroe ocasional que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics. (Foto: Den Of Geek)

La época de Black Adam como protector oscuro, rey homicida y antihéroe complejo realmente comenzaría con los escritores Geoff Johns y David S. Goyer y el artista Marcos Martin en las páginas de JSA donde Adam se une con el villano de JSA Johnny Sorrow “si Sorrow te mira, mueres, es intenso” y casi derrota a JSA hasta que la naturaleza original de Teth-Adam de Black Adam se reafirma. Ayuda a la JSA a vencer a Sorrow y un arrepentido Adam pide unirse al primer súper equipo del mundo.

Con Black Adam a bordo del JSA, aquí es donde las cosas se ponen realmente increíbles. Como líder de su propia nación, Black Adam muestra que se trata de la dura justicia bíblica de antaño. Esta historia retoma algunos elementos de El poder de Shazam, trasladando el lugar del origen de Adam desde Egipto a la nación ficticia del norte de África de Kahndaq. Además, los escritores vinculan al personaje con Hawkman cuando Adam sirvió junto al Príncipe Khufu, la primera encarnación de Hawkman.

También modifican el origen de Adam, perdiendo los elementos “corrompidos por Blaze” y reemplazándolo con la conquista de Kahndaq por Ahk-ton y el inmortal Vandal Savage. Durante el saqueo de Kahndaq, la familia de Adam es asesinada. Impulsado por la venganza y el bien de su pueblo, Black Adam regresa a Kahndaq y recibe todo tipo de Antiguos Testamentos sobre los invasores. Este nivel de violencia conmociona al mago, que despoja a Black Adam de sus poderes y lo asesina. Eso es algo oscuro.

Este cambio de origen despojó a Black Adam de sus verdaderas raíces villanas y lo hizo más parecido a Magneto o Namor: un líder que hará todo lo posible para proteger a su pueblo.

Dwayne Johnson como Black Adam

Dwayne en una entrevista dijo “Como la mayoría de los niños que crecen, soñé con ser un superhéroe". (Foto: Pinterest)

Dwayne Johnson, está agradecido de entrar por la puerta grande al Universo DC de la mano de Black Adam. “Ahora, años después como hombre, con el mismo ADN que tenía cuando era niño, mis sueños de superhéroes se han hecho realidad”, dice. Y agregó:

"Me siento honrado de unirme al icónico DCUniverse y es un verdadero placer ser Black Adam”.

Dwayne a Black Adam lo describe como “un superhéroe rebelde, único en su clase, que siempre hará lo que es correcto para la gente, pero lo hace a su manera”. Pero además sabe el compromiso que asume: “Este papel es diferente a cualquier otro que haya jugado en mi carrera y estoy muy agradecido de que emprendamos este viaje juntos”.