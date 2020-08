Marvel Studios y todo el mundo se encuentra de luto por la partida de Chadwick Boseman, quien falleció el viernes 28 de agosto del 2020 por la tarde. Al parecer, el actor habría estado luchando contra el cáncer de colon durante 4 años, pero la enfermedad avanzó demasiado y ahora los fans se preguntan qué pasará con “Black Panther 2″ y lo que hará la compañía en el futuro.

Tal como informó The Washington Post, el actor filmó sus últimas siete películas, “Marshall”, “Black Panther”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame”, “Da 5 Bloods” y “Ma Rainey’s Black Bottom, mientras asistía a numerosas cirugías y quimioterapias para poder controlar su enfermedad.

Chadwick Boseman había sido diagnosticado por este mal en el 2016, pero aún así decidió que lucharía por la oportunidad de convertirse en el Rey de Wakanda y su esfuerzo dio frutos, ya que la película fue una de las mejores de Marvel Studios y de todo el 2018, recaudando más de 1.3 billones de dólares en la taquilla.

Con esto en mente era de esperarse una secuela, algo que la compañía anunció en los próximos años. Sin embargo, ahora que Boseman no está, muchos se cuestionan si la cinta aún podrá hacerse o si Marvel Studios decidirá cancelarla. Esto es todo lo que se sabe de “Black Panther 2″.

FECHA DE ESTRENO DE “BLACK PANTHER 2″

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Originalmente, Marvel Studios anunció en el D23 Expo del 2019 que “Black Panther 2″ se estrenaría el 6 de mayo del 2022. Ryan Coogler regresaría para dirigir la película y, por supuesto, Chadwick Boseman sería la estrella principal. No obstante, como ahora esto último es imposible, puede que la película sea cancelada o retrasada indefinidamente.

De momento, ni la compañía ni Kevin Feige han revelado algo con respecto a la fecha de la secuela de “Black Panther”, ya que actualmente todos se encuentran elevando oraciones para la familia de Chadwick Boseman. En los próximos meses se espera que Marvel Studios publique un comunicado oficial aclarando qué es lo que pasará con el futuro de la película y el MCU sin el Black Panther de Boseman.

SINOPSIS E HISTORIA DE “BLACK PANTHER 2″

Chadwick Boseman murió este viernes 28 de agosto a los 43 años por un cáncer de colon (Foto: Marvel Studios)

Es una práctica estándar para Marvel Studios mantener los detalles de la historia sobre sus próximos proyectos en secreto, pero eso no ha detenido las especulaciones de los fanáticos sobre lo que sucederá en la segunda parte de “Black Panther”, al menos antes de la sensible partida de su actor principal.

Uno de los rumores más destacados era que Namor podría hacer su debut en el MCU en la secuela, lo que abriría la puerta a una guerra épica entre dos naciones muy poderosas. Namor es el rey del reino submarino de la Atlántida y es famoso por su mal temperamento, particularmente hacia los habitantes de la tierra.

¿Qué pasará con "Black Panther 2" ahora que Chadwick Boseman falleció"? (Foto: Marvel Studios)

En los cómics “Avengers vs X-Men”, desató una terrible inundación en Wakanda, dejando al país en ruinas y comenzando una amarga enemistad con Black Panther. También se le conoce como “El primer mutante”, lo cual es bastante apropiado ahora que Marvel tiene los derechos cinematográficos de los X-Men y buscará una manera de presentarlos.

Aunque no se convirtió en un miembro, Black Panther tiene un vínculo directo con el equipo ya que estuvo casado con Storm durante varios años en los cómics. Por otro lado, algunos comentan que Killmonger de Michael B. Jordan podría hacer alguna especie de cameo en el plano astral, pero revivirlo queda completamente descartado.

Actualmente Marvel Studios estará trabajando en modificar la historia que tenían planteada para presentarla con sus nuevos protagonistas, o dejar el proyecto inconcluso para rendirle un homenaje a su actor principal y no dejar que otra persona tome su manto, a pesar de que esto pasa más de una vez en la historia de Black Panther.

PERSONAJES Y ACTORES DE “BLACK PANTHER 2″

Estas son las películas que puedes ver de Chadwick Boseman en los servicios de streaming (Foto: Marvel Studios)

Hacer el casting nuevamente de un personaje no es nada nuevo en el MCU, tal como pasó con Mark Ruffalo que sustituyó a Edward Norton como Hulk o Don Cheadle a Terrence Howard como War Machine, pero esta situación es completamente diferente a las antes mencionadas porque no hubo un conflicto de intereses.

Tal como menciona Entertainment Weekly, los fans están pidiendo desde ahora a Marvel Studios que no reemplaze a Chadwick Boseman, es decir, que T’Challa no vuelva a la pantalla grande de la mano de otro actor. Sin embargo, los mismos seguidores no han comentado nada sobre el rol como tal de Black Panther.

Mike Selinker, un diseñador de videojuegos, mencionó en su cuenta de Twitter, “la preocupación de los fans de Marvel no debería estar en si habrá un “Black Panther 2” o no. Marvel puede hacer otra película del personaje, pero no se podrá hacer otra cinta de Chadwick Boseman”.

Chadwick Boseman será recordado como Black Panther, del MCU (Foto: Marvel Studios)

Como se recuerda en la película de “Black Panther”, T’Challa no fue el primer Pantera Negra, ni mucho menos. La historia cuenta como el manto del héroe era pasado de generación en generación por miembros de la realeza de Wakanda, así que quien más podría convertirse en este héroe sería Shuri, la hermana de T’Challa.

De hecho, el personaje se convirtió en Black Panther durante los eventos del cómic de 2018 “The Deadliest of the Species”, pero de transmitir esto en la pantalla grande aún estaría por confirmarse de parte de la misma Marvel Studios. A parte de su director, productor y Letitia Wright como Shuri, se espera que muchos personajes de la primera “Black Panther” regresen con sus roles en la secuela.

El personaje Shuri podría ser la siguiente Black Panther en la secuela (Foto: Marvel Comics)

TRÁILER DE “BLACK PANTHER 2″

Pasarán al menos un par de años para que la producción de Marvel tenga suficiente material como para crear un tráiler de “Black Panther 2″, aunque se espera que la película también rinda homenaje al fallecimiento de Chadwick con la desaparición o muerte de T’Challa y se muestren algunas imágenes de ello en algún avance.