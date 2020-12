Black Panther 2 es una de las películas que los fans de Marvel aguardan con ansias, debido a que la trama tendrá un giro importante con la muerte del actor Chadwick Boseman, quien encarnaba a T’Challa’, el rey de Wakanda. Si eres de los que buscan pistas en los cómics, te contamos que hay una nueva obra que merece ser atendida por los lectores más fieles a la Casa de las Ideas.

En Black Panther: Tales of Wakanda - A Ground-Breaking Anthology From the African Diaspora, los seguidores de Marvel conocerán nuevos aspectos de la trama de T’Challa y compañía en 18 historias cortas ambientadas en el reino de Pantera Negra.

La obra publicada por Titan Books en colaboración con Marvel es editada por el historiador y periodista Jesse J. Holland, conocido por la novelización de Black Panther: Who Is Black Panther. Otros autores que colaboraron con el libro son Nikki Giovanni, Sheree Renée Thomas, Tananarive Due, Caldwell Turnbull, Suyi Davies Okungbowa y Christopher Chambers.

Portada de Black Panther: Tales of Wakanda

“Desde sus inicios, Black Panther inspiró a toda una audiencia que nunca antes se había visto a sí misma en un universo de superhéroes, además de aportar una nueva llama creativa en los cómics, la ciencia ficción y la literatura”, señaló Holland sobre el libro de Marvel.

“Estos autores involucrados en Black Panther: Tales of Wakanda tomaron esa llama y pusieron sus propias marcas culturales únicas en el trabajo. Este libro representa la creatividad pura que trajeron a los mundos de Wakanda y Black Panther y lleva al lector a un recorrido por el pasado, presente y futuro de uno de los personajes más duraderos y emocionantes del cómic”.

Black Panther: Tales of Wakanda saldrá al mercado el 2 de febrero de 2021 a un precio de 25.95 dólares.