¿Quién es Guardián Rojo? El actor David Harbour, miembro del elenco de Black Widow, la próxima película de Marvel, reveló que su personaje es la contraparte fallida Capitán América para los Estados Unidos.

La película en solitario de Black Widow cuenta la historia de Viuda Negra (Scarlett Johansson) entre los eventos de Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War, y explora su pasado con Alexei Shostakov (alias Red Guardian, caracterizado por Harbour), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) y Yelena Belova (Florence Pugh).

“Este tipo está estrechamente relacionado con Natasha en el pasado”, dijo Harbour para TheWrap. “No creo que se haya revelado exactamente cómo, pero creo que se puede ver en la dinámica familiar que él era una figura paternal para ella. Y pasaron varios años y ya pasó su mejor momento. Así que él regresa a su atuendo de superhéroe y todavía le queda bien, pero es un poco más ajustado que antes. Creo que lo mejor del Guardián Rojo es que realmente lo es: fue el Capitán América de su época para Rusia. Y fue la gran esperanza de Rusia, en cierto sentido”.

A diferencia del héroe estadounidense de Marvel, Red Guardian “está tratando de comenzar de nuevo”, agregó Harbour.

“Realmente me gusta ese ángulo sobre un superhéroe. Toda la conversación con los superhéroes puede centrarse en su invencibilidad, entonces, ¿dónde encuentras las grietas en eso? Y Red Guardian tiene toneladas de grietas sobre él. Y él no es el hombre heroico y noble que quieres que sea. Él tiene muchos defectos cómicos y trágicos. Y eso me encanta. Y también, él tiene muchas fortalezas”.

Black Widow llegará a los cines el 1 de mayo de 2020. El elenco está conformado por Scarlett Johansson como Viuda Negra, David Harbour como Alexei, Florence Pugh como Yelena, Rachel Weisz como Melina y O.T. Fagbenle como Mason. La cinta es dirigida por Cate Shortland.