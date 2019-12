“Avengers: Endgame” dejó a todos los fans de Marvel sin sus superhéroes favoritos para la siguiente Fase 4 del MCU. Iron Man se sacrificó utilizando el Guantelete del Infinito, el Capitán América vivió la vida que nunca pudo tener en el pasado y la Viuda Negra se lanzó al vacío para conseguir la Gema del Alma.

Sin embargo, con esta último la compañía aún no había acabado, ya que estaba en producción su nueva película en solitario ambientado en lo que pasó con ella luego de los sucesos de “Captain America: Civil War”. En la misma, no solo se descubre que ella tiene misiones igual de peligrosas que las del grupo de superhéroes, sino que también existen otras Black Widow como ella.

Una de ellas es Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, que se mostró por primera vez en los últimos avances de la película oficial enfrentándose contra Natasha. Con este fragmento muchos pensaron que esta cinta serviría como la introducción oficial de la nueva Black Widow que se unirá a los héroes en la Fase 4 del MCU.

Si bien por el poco tiempo que duró el rumor hubo comentarios mixtos en las redes sociales, la misma actriz reveló recientemente en una entrevista que ella no era la sucesora del manto de la Viuda Negra de los Vengadores, y que esperaba que la película hiciera justicia al personaje de Scarlett Johansson:

“No, puedo decir con seguridad que mientras la hacíamos, no parecía nada como eso,” comentó Pugh en una entrevista a UPROXX cuando le preguntaron sobre si “Black Widow” era una película de sucesión de manto. “Y lo digo con mucha honestidad, ciertamente no se sentía como una película para pasar una antorcha.”

“Creo que la dirección, el sentimiento y la vibra detrás de esto, realmente estaba tratando de hacer esta historia complicada y dolorosa, y espero que le hagan justicia porque muchos fanáticos han estado esperando la película de Black Widow. También creo que mucha gente apreciará esta historia. Kate ha hecho un trabajo increíble mostrando a estas dos chicas y, supongo, enfrentando su historia y su dolor. La dirección era más en ese frente. Pero estoy feliz de que la gente haya apreciado el avance y estoy ansiosa por verlo,” finalizó la actriz sobre esta pregunta.

Considerando que tanto el Capitán América como Tony Stark eligieron a sus propios sucesores como Spider-Man y Sam Wilson, los fans esperaban que durante esta nueva cinta de Marvel Studios Yelena Belova le haga una promesa a Natasha con reemplazarla si algo llegara a sucederle en una de sus misiones.

Junto al tráiler de "Black Widow" Marvel compartió un nuevo póster (Foto: Marvel)

Sin embargo, esta declaración descartaría cualquier rumor de una posible sucesión del manto de Black Widow. Pero la esperanza no está perdida. Se sabe que los actores tienden a mentir cuando algún entrevistador da en el clavo con una pregunta que los podría poner en problemas a futuro.

Así pasó últimamente con Tom Ellis cuando mintió sobre su participación en “Crisis en Tierras Infinitas” en octubre, algo que se confirmó durante el tercer episodio del mega evento de The CW que unió a diferentes series de DC en una serie de episodios en la televisión.

¿Podría ser que Pugh esté mintiendo? De momento lo único que pueden hacer los fans es esperar al estreno de la película para confirmar lo que dijo en esta entrevista. En definitiva, sería extraño que alguien más que Scarlett Johansson sea Black Widow en las futuras película de Marvel, pero puede que el tiempo justifique las próximas decisiones de la casa productora durante la Fase 4 y 5 del MCU.