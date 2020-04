Marvel: estas son las nuevas fechas de estreno para todas las producciones de la Fase 4 del UCM.

El brote de coronavirus ha llevado a que diferentes empresas de todo el mundo cierren sus puertas para así evitar más casos de personas contagiadas con el COVID-19. Una de estas es Marvel Studios, quien tuvo que atrasar las fechas de estreno de sus producciones correspondientes a la Fase 4 del UCM.

Ahora, tras los retrasos indefinidos y el parón de todas las producciones que se estaban llevando a cabo en Marvel Studios, Disney ha decidido anunciar las nuevas fechas de estreno para las películas que forman parte de la Fase 4 del UCM.

Nuevas fechas de estreno de las películas de la Fase 4 del UCM

Black Widow (6 de noviembre)

The Eternals (12 de febrero 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7 de mayo de 2021)

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (5 de noviembre de 2021)

Thor: Love and Thunder (18 de febrero de 2022)

Black Phanter 2 (6 de mayo de 2022)

Capitana Marvel 2 (8 de julio de 2022)

Eso sí, aún hay producciones como las series de Marvel que iban a ser estrenadas para la plataforma DIsney+ (Loki, Falcon and the Winter Soldier, etc). Además, ‘The New Mutants’ y ‘Spider-Man 3’ tampoco cuentan con nueva fecha de estreno.

Muchos fanáticos se sienten apenados por esta decisión que ha tomado Marvel Studios; sin embargo, se comprende ante la lamentable situación que están pasando diferentes países del mundo con respecto al coronavirus.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY