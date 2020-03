Coronavirus: Marvel no retrasará el estreno de “Black Widow“ por el COVID-19

Nada detiene a Black Widow, menos el coronavirus. La primera película de Marvel para la Fase 4 se estrenará -como ha estado planeado- el 1 de mayo en Estados Unidos, a pesar del avance del COVID-19 en todo el mundo.

Ante el retrasó oficial de los estrenos de New Mutants, Mulán y Antlers, Black Widow -producida por Marvel- es una apuesta que Disney considera como una "medida de precaución. Realmente creemos en la experiencia cinematográfica, y estamos buscando nuevas fechas de lanzamiento potenciales en 2020 que se anunciarán próximamente”.

Hay que tener en cuenta que Black Widow es una obra cinematográfica que es medianamente conocida, debido a que se trata de la cinta en solitario de una de las Vengadoras del UCM. A diferencia de New Mutants, la audiencia tiene una idea de quién es Viuda Negra y su historia, por lo que hay cierta cuota de éxito de taquilla, a pesar del brote del coronavirus.

(Foto: SensaCine.com)

El elenco de Black Widow está conformado por Scarlett Johansson como Viuda Negra, David Harbour como Alexei, Florence Pugh como Yelena, Rachel Weisz como Melina y O.T. Fagbenle como Mason. La cinta es dirigida por Cate Shortland.

MARVEL | Alto al rodaje

Disney también tuvo que detener el rodaje de varias de sus producciones de Marvel para la plataforma de video streaming Disney+.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ tuvo que pausar su producción en Praga hace unos días, pero ahora ha detenido hasta nuevo aviso sus grabaciones. Se espera que en dos semanas vuelvan a grabar.

‘Loki’, por su lado, parece que detendrá todas las grabaciones por al menos cuatro semanas. Esto aún no se confirma pero muchos trabajadores esperan que sea así.

Finalmente, 'WandaVision’ era una de las series que parecía haber terminado su rodaje. Sin embargo, la producción detendrá temporalmente la grabación que de escenas que faltaban por filmar.