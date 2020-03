El coronavirus pudo con Black Widow. Ante la pandemia del COVID-19, Marvel decidió retrasar el estreno de la película de la Viuda Negra para no afectar el potencial de la taquilla.

Películas como Black Widow, The Personal History of David Copperfield y The Woman in the Window -todas películas de Disney- también se vieron afectados por el cambio de programa de estrenos por culpa del coronavirus.

De momento, se desconoce cuál será la nueva fecha de estreno de Black Widow, que estaba programada para el 30 de abril en Perú y 1 de mayo en Estados Unidos.

Además de Black Widow, obras cinematográficas como James Bond: No Time To Die y F9 (novena entrega de Fast & Furious) fueron aplazados.

BLACK WIDOW | El Guardián Rojo

En una reciente entrevista para el portal Entertainment Weekly, David Harbour, actor que interpretará a Guardián Rojo, habló sobre como se siente al encarnar la versión rusa del Capitán América: “Creo que soy parcial, pero creo que es el mejor personaje de todo el Universo Cinematográfico de Marvel”, mencionó Harbour. “Quiero decir, es un narcisista, así que es muy apropiado que lo interprete y que piense eso. Pero tiene tantas capas. En un nivel, es el clásico superhéroe chulo, pero cuando lo conoces, tiene la necesidad de gustar, y quiere que se le considere divertido y un pez gordo, lo que no es.”

Además, Harbour calificó a la Viuda Negra como una de las mejores películas que tendrá el UCM. Asimismo, halago el estilo que tiene Cate Shortland para dirigir, mencionando también las escenas familiares que se verán en la cinta.