Tras el primer episodio que se emitió anoche en los Estados Unidos de “Supergirl” y “Batwoman”, todo parece estar encaminado para “Crisis en Tierras Infinitas”. Falta menos de una semana para su estreno, y la cadena The CW ha lanzado el día de hoy un nuevo teaser que esta dividido en tres partes.

En la primera parte del teaser, se puede ver un encuentro entre The Monitor y Manhunter, donde el primero menciona lo que ha pasado Martian para aumentar sus fortalezas y que se encuentra preparado para la Crisis.

La segunda parte, se puede ver un reencuentro entre Lex Luthor y The Monitor, donde el último le menciona que necesita su cerebro, lo cuál esta destinado. Luthor le dice que no tiene ningún problema pero deben de hablar de su hermana.

Finalmente, Nash Wells descubre un pasadizo secreto en la tercera parte, este mismo se encuentra debajo de Central City. Esto servirá como un portal para el Monitor, pero esto cambia cuando una voz le haba y termina con el camino de Nash y da comienzo al de Pariah.

“Crisis en tierras infinitas” se estrenará el domingo 8 de diciembre con un episodio de “Supergirl”. Continuará con “Batwoman” y terminará con un episodio de “The Flash” el martes 10. Después de estos tres episodios, volverán el 14 de enero con capítulos de “The Arrow” y “DC’s Legends of Tomorrow”.