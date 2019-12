Las tierras destruidas por el pulso de antimateria incluyeron a la Tierra-89 , hogar del Batman de Michael Keaton y Alexander Knox, la Tierra-9 que era el lugar donde transcurría la serie Titans de DC Universe, la Tierra-66 , hogar de Batman ’66 y Dick Grayson (interpretado por Burt Ward), y la Tierra-X que era controlada por los Nazis, hogar de The Ray (Russel Tovey)

Por otro lado, Alura (Erica Durance) la madre de Supergirl, también cayó en la batalla. Ella fue introducida en la temporada 1 de Supergirl y fue interpretada por Laura Benanti. No obstante, en la temporada 3 fue reemplazada por Erica Durance de Smallville. Alura ayudó a Superman y Lois a lanzar un cohete con su hijo Jonathan antes de que la ola de antimateria golpeara. Aquí se hizo una clara referencia al origen de Kal-El, por lo que Jon Kent sobrevivió y llegó a la Tierra-16 en Star City, al año 2046.

También fallecieron todos en Argo City , la última ciudad en pie de Krypton. Desafortunadamente, Argo no tenía naves para evacuar a su gente más allá de la nave que Alura guardó para salvar al pequeño Jon, por lo que todos los ciudadanos de Argo City fueron aniquilados. Por suerte, Harbinger teletransportó a Superman y a Lois a la Tierra-38 .

La Tierra-38 también fue destruida, incluyendo a las 3 billones de personas que no pudieron evacuar el planeta a tiempo. A pesar de los esfuerzos de los héroes en defender el planeta, ellos no pudieron detener la ola de antimateria que eliminó el hogar adoptivo de Supergirl. Gracias a una serie de naves espaciales de Brainiac y otros muchos aliens que abandonaron el planeta por el portal creado por Lena Luthor, se puede calcular que 3.5 billones de personas que no fueron rescatadas perecieron en esta destrucción del planeta.