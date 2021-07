Mira el nuevo afiche de He Who Remains, el personaje de Loki

El sexto y último episodio de Loki se estrenó la semana pasada en la plataforma Disney Plus. La gran sorpresa fue la aparición de He Who Remains, interpretado por el actor Jonathan Majors. Como no podía ser de otra manera, la producción de Marvel publicó el póster oficial del personaje en su cuenta oficial de Twitter.

El póster oficial de Marvel muestra a Majors cruzado de manos con la túnica púrpura de He Who Remains. Los más observadores se dieron cuenta que el diseño no se parece a los anteriores: en vez del fondo dorado y las manecillas del reloj, el personaje de Major aparece sobre un color púrpura que combina con el diseño de su atuendo y los tonos de la Ciudadela.

He Who Remains en la serie Loki

La publicación del nuevo afiche es avisar a la comunidad de Marvel que todos los episodios de Loki ya están disponibles en Disney Plus. Hay quienes simplemente esperan al final de la serie para evitar la espera de cada nuevo capítulo. De ser tu caso, la temporada consta de seis episodios, cada uno con una duración promedio de 42 a 50 minutos. Esto quiere decir que la maratón debería durar casi cinco horas (282 minutos, aproximadamente).

Aunque He Who Remains muere a manos de Sylvie, el actor reaparecerá como otras variantes del mismo personaje. Una de ellas es el tan esperado Kang el Conquistador, el gran villano de la Fase 4 del UCM.

Loki explora la historia del hermano de Thor después de su escape en Avengers: Endgame. El elenco está conformado por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino (Sylvie), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna), entre otros. La dirección está a cargo de Kate Herron.

El sexto y último episodio de Loki está disponible en Disney Plus.

