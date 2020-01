Cada vez más cerca. Harley Quinn, la excéntrica personaje de DC Comics, llegará a la pantalla grande para contar su propia historia sin la intromisión del Joker. A semanas de su estreno, Warner Bros. compartió el segundo tráiler de Birds of Prey. Un detalle interesante es la supuesta muerte de Joker al inicio del avance.

Las imágenes muestran a Harley Quinn escapando de un camión mientras su voz en off explica que terminó con Joker. La escena concluye con ese mismo camión estrellándose en la fábrica de productos químicos ACE Chemicals. Este detalle es importante, debido a que así fue el origen de Joker en las historietas de DC Comics.

Aunque muchos den por muerto al Joker, hay quienes piensan que este personaje podría volver al Universo DC como un ser deforme y más parecido a los cómics. Sin duda, estaríamos ante la versión más aterradora del Joker al verse afectado por los químicos de ACE Chemicals y el abandono de su pareja. Todo será cuestión de esperar al estreno de la película y descubrir si es que Joker logra sobrevivir a este atentado.

BIRDS OF PREY | Tráiler

La película Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) narrará la historia de Harley Quinn, caracterizada por Margot Robbie, tras su ruptura con el Joker de Jared Leto.

Lo poco que se sabe de la trama es que ella será perseguida por un montón de villanos que quieren matarla, incluyendo a Roman Sionis (Ewan McGregor), conocido como Black Mask en el Universo DC.

Para hacer frente a esta amenaza, Quinn se reúne con otras villanas e incluso una policía que también son víctimas de Black Mask, por lo que suman esfuerzos para acabar con el villano.

Birds of Prey se estrenará el 7 de febrero.