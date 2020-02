DC Comics: James Gunn confirma que ‘The Suicide Squad’ ya ha finalizado su rodaje.

‘The Suicide Squad’ es una de las producciones más esperadas por los fanáticos de DC Comics. Desde que se anunció que la película iba a estar dirigida por James Gunn, quien también dirigió Guardianes de la Galaxia de Marvel, los críticos esperan tener una mejor versión a la edición anterior donde Jared Leto fue el blanco de críticas.

A pesar de que al comienzo todo parecía una noticia falsa, James Gunn salió a mencionar que las grabaciones de ‘The Suicide Squad’ han finalizado. Esta será su primera películas con Warner Bros. y DC Comics. tras las peleas que tuvo con Disney.

En un emotivo post de Instagram, el directo ha dado las gracias a todo el reparto y equipo de producción. A continuación, te ponemos la imagen y el texto traducido al español:

“Y este es el fin de rodaje de The Suicide Squad. Mi padre murió dos semanas antes de empezar y mi perro ha muerto dos semanas antes de terminarlo. Ha sido un momento muy, muy duro de mi vida, y aún así, uno de los que más me ha llenado durante el rodaje de una película. La profesionalidad, el talento, la compasión y la amabilidad de este reparto y este equipo me ha inspirado cada día. Gracias a todo el mundo implicado en esta película, en cada momento de su desarrollo, estoy muy agradecido a todos vosotros desde lo más profundo de mi corazón. Sois la razón por la que hago películas”

Como has podido observar en la imagen de arriba, la única actriz disfrazada en su personaje es Margot Robbie con el atuendo de Harley Quinn. Esto se debería a que el director quiere mantener en suspenso la identidad de los otros personajes que aparecerán en el film.

THE SUICIDE SQUAD | Sinopsis

Los peores villanos de las cárceles y hospitales psiquiátricos, todos poseedores de cualidades especiales, son liberados por el gobierno para conformar un equipo de luchadores de élite y detener a una misteriosa y poderosa entidad. Mientras tanto, el Joker actúa por su cuenta, sembrando el caos a su paso.

La película se estrenará el 6 de agosto de 2021 en todos los cines a nivel mundial.

