Robert Pattinson y Willem Dafoe actuaron juntos en la película ‘The Lighthouse', es por ello que muchos fanáticos esperan que se vuelvan a reunir pero esta vez como Batman y Guasón en ‘The Batman’, la nueva producción de Warner Bros. y DC Comics. Este pedido de los fans lleva mucho tiempo; sin embargo, ha vuelto a tomar fuerza ahora que Pattinson interpretará al ‘Caballero Oscuro’.

Por el momento, no hay ninguna filtración que afirme que el Guasón aparecerá en ‘The Batman’. Son muchos los villanos que aparecerán en este nuevo film, por ello, sumar al personaje al elenco no sería una buena idea. Si la película tiene éxito, es muy probable que Pattinson siga en el papel del personaje de Batman para así enfrentarse a su villano más popular, el ‘Joker’.

Por si no lo sabías, Dafoe ya había sido considerado anteriormente para interpretar al Guasón en una producción cinematográfica. Según Sam Hamm, actor de Batman 89′, el actor estuvo en la lista de candidatos para ponerse en el papel del personaje. En aquella ocasión, Jack Nicholson estuvo en el papel del ‘Joker’.

Recordemos que ‘The Batman’ se situará en el segundo año de Bruce Wayne como el ‘Caballero Oscuro’, por lo que no hablará de su origen. Ya han comenzado a filtrarse imágenes de Pattinson en el papel del personaje.