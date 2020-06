DC Fandome: fecha y hora de los más importantes anuncios de DC para 2020

Los seguidores de DC Comics deben apuntar fecha: 22 de agosto. La compañía tiene programado el DC Fandome, una maratón online en la que conoceremos todas las novedades relacionadas a las películas, series, historietas y videojuegos de la franquicia.

El evento comenzará el 22 de agosto a las 12:00 p.m. (hora peruana). El DC Fandome contará con entrevistas exclusivas con directores, actores y artistas implicados en la producción de obras como Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls , Legends of Tomorrow, Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, Shazam!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans Go!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsider y Wonder Woman 1984.

Uno de los principales eventos de DC Fandome será el panel dedicado a Justice League, la serie dirigida por Zack Snyder. El mismo cineasta confirmó su participación en redes sociales.

DC Fandome contará, además, con estos cinco espacios:

DC Youverse : zona dedicada a los fans y expondrá las obras de arte hechas por la comunidad y cosplay.

: zona dedicada a los fans y expondrá las obras de arte hechas por la comunidad y cosplay. DC Watchverse : zona dedicada a todas las novedades relativas a películas y series de Warner.

: zona dedicada a todas las novedades relativas a películas y series de Warner. DC Insiderverse : zona dedicada para los lectores de los cómics de la editorial.

: zona dedicada para los lectores de los cómics de la editorial. DC Funverse : zona dedicada al merchandising y la exhibición de colecciones y todo tipo de objetos relacionados con los personajes de DC.

: zona dedicada al merchandising y la exhibición de colecciones y todo tipo de objetos relacionados con los personajes de DC. DC Kidsverse: zona dedicada a las producciones dirigidas a los niños y jóvenes.

