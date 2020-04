DC: JJ Abrams hará la serie de Justice League Dark para la plataforma de HBO

El cineasta JJ Abrams anunció sus primeras tres series para la plataforma de video streaming HBO Max. El proyecto más atractivo es el de Justice League Dark, que forma parte del DC Universe.

La nueva producción de DC es posible gracias al acuerdo que Abrams y su compañía Bad Robot Productions firmaron con WarnerMedia, propietario de la plataforma HBO Max.

La serie de DC Comics dedicada a Justice League Dark no tiene un nombre oficial. Inicialmente, el proyecto estaba ideado para que sea una película. Se voceó a Joseph Kahn y Guillermo del Toro para el cargo de director, pero no hubo resultados.

Otra serie atractiva en manos de Abrams es Overlook, un thriller de terror de 10 episodios inspirado en El Resplandor. La trama se centra en el hotel embrujado de la película y presentará personajes de la obra original de Stephen King.

Justice League Dark fue creada por Batman, el personaje principal de DC, y se trata de un nuevo equipo de especialistas en artes oscuras que es encabezado por John Constantine. El equipo debe revelar el misterio de una plaga sobrenatural y enfrentar a los poderosos villanos detrás del asedio.

DC | ¿Nuevo fichaje?

Iron Man ya dejó en claro que es parte del pasado del UCM. Los fanáticos de Marvel sufrieron con la muerte del personaje de Robert Downey Jr. en la película más taquillera del UCM, Avengers: Endgame. Sin embargo, el actor estaría lejos de desaparecer del mundo de los superhéroes con otro papel en DC Comics, reportó We Got This Covered.

El portal de noticias informó que la estrella detrás de Tony Stark en Marvel se uniría a DC para iniciar una nueva etapa en su carrera. El rumor apunta a que dará vida a Green Lantern.

Además de una nueva película dedicada a este personaje, Robert Downey Jr. formaría parte del elenco de una nueva serie para HBO Max.

La comunidad de Marvel espera una explicación, debido a que muchos lo han tomado como una traición al UCM. Sin embargo, hay que precisar que la información propalada por We Got This Covered no es oficial ni ha sido confirmada por Robert Downey Jr.