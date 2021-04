Mira el nuevo tráiler de “The Suicide Squad” de James Gunn

Los seguidores de DC siguen a la espera del estreno de The Suicide Squad. Warner Bros. y el director James Gunn han puesto toda la carne en el asador con las nuevas imágenes de la película, las cuales prometen toda una locura de violencia, desenfreno y supervillanos.

El tráiler de The Suicide Squad muestra más detalles de los personajes secundarios que se añadirán a la trama, como Polka-Dot Man, Peacemaker y el extraño hombre tiburón que se ganó el corazón de los seguidores de DC en redes sociales.

Las imágenes tienen casi tres millones de reproducciones de YouTube y con más de 84 mil ‘Me gusta’. ¿Será acaso un avance del futuro éxito de la película?

Cabe precisar que del argumento de The Suicide Squad se conoce muy poco salvo que no será una secuela de Escuadrón suicida de 2016 y es posible que sea un reinicio de la franquicia.

El estreno de The Suicide Squad está programado para el 6 de agosto en cines y en la plataforma HBO Max.

MARVEL | Dr. Strange 2 y WandaVision

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está en fase de grabación, por lo que los fans de Marvel siguen sospechando sobre la conexión que tendrá la película con la trama de WandaVision, donde Wanda Maximoff por fin se convierte en Bruja Escarlata. ¿Será acaso que el director de Dr. Strange 2 estuvo involucrado en WandaVision para que así ambas películas tuvieran una mejor hilación? Sam Raimi salió al frente y acabó con todas nuestras sospechas.

“Gracias por los cumplidos”, escribió Raimi después de que un fan compartiera su amor por sus películas antes de preguntar por WandaVision . “No tuve ninguna participación en WandaVision, pero su equipo me ayudó una o dos veces en Doctor Strange 2. Sí, Elizabeth estuvo increíble”.

Habrá que saber ahora si es que Raimi se refiere por producción a la asistencia técnica o alguna colaboración para introducir detalles de WandaVision en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

