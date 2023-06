Ryan Reynols confirmó en sus redes sociales que volvería a interpretar a Deadpool en la tercera y quizás última cinta del antihéroe. No obstante, admitió el que el guion ha sido un dolor de cabeza; por este motivo, llamó a uno de sus mejores amigos para que de sazón a la producción: Hugh Jackman. Así es, Wolverine volverá a la pantalla grande, aunque no se sabe todavía cómo lo regresarán a la vida.

Recordemos que el actor abandonó los proyectos de Marvel tras la película “Logan”, en donde el personaje ayuda a varios jóvenes mutantes a escapar y termina muriendo en el proceso.

Pero no parece ser el único nombre que desatacará en el elenco. Reciente rumores apuntan a que Ben Affleck, una vieja cara de las cintas de Marvel, también podría ser parte del proyecto.

El medio Cinemablend detalla que Affleck ha sido visto en el set de Deadpool 3, en Inglaterra. El reporte de KC Walsh no aclara qué rol está interpretando el actor, aunque por su pasado, podría tratarse del mismo Daredevil.

En el año 2003, Ben Affleck interpretó al abogado y podría volver a vestir el traje rojo en “Deadpool 3″. Tras esta revelación, se desataron las teorías en redes sociales sobre cómo sería posible ver a este personaje junto a Wolverine y Deadpool.

Pues las respuestas podrían estar en las últimas escenas de la segunda cinta, en donde Wade Wilson aprovecha la tecnología de viajes en el tiempo para hacer de las suyas, inclusive visitó al Ryan Reynolds del pasado para que no tome el papel de Linterna Verde.

Al estar dentro de la saga del multiverso, no debería sorprendernos que al mismo estilo de “Spider-Man: No Way Home”, el bocazas rompa el tejido de los multiversos y aparezcan en su película varios actores y personajes de las pasadas películas de Marvel.

¿Cuándo se estrena “Deadpool 3″?

En un inicio, tercera entrega de Deadpool iba a llegar a los cines el 6 de septiembre de 2024, pero se movió la fecha para el 8 de noviembre. La fecha todavía podría estar sujeta a cambios en caso haya algún imprevisto.

Por el momento, la industria cinematográfica de los Estados Unidos está paralizada por la huelga de guionistas, quienes reclaman mejores salarios. Algunas producciones han tenido que pausar sus rodajes, como “Daredevil: Born Again”.

