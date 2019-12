Marvel no ha dicho nada al respecto, pero Rob Liefeld, el creador de Deadpool, se adelantó al asegurar que las obras cinematográficas ‘Deadpool 3’ y ‘X-Force’ serán inevitables de producir. Las palabras de Liefeld fueron recogidas en la alfombra roja de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, la más reciente producción de Disney.

Durante la corta entrevista que tuvo Liefeld, el creador del popular ‘Mercenario Bocazas’ mencionó que la franquicia es considerada como millonaria en el mundo de Hollywood. Además, mencionó que le propondrá al director de Marvel lo que los fans quieren.

“Ya sabes, solo espero que puedan hacerlo. Los fans lo quieren. Los fans quieren verla. Todo el tema de Masacre es que la cultura se mueve muy rápido ahora y dos años parecen veinte. Fueron dos películas clasificadas R, y eran películas clasificadas R, que juntas hicieron 1.200 millones de dólares, y sí, las ví y las conté.Después del primer fin de semana, llamé a Ryan y le dije, ‘Es una franquicia de 1.000 millones’. Estábamos muy emocionados. Así que creo que Deadpool 3, X-Force… son inevitables. Quiero decir, vamos. Josh Brolin, Ryan Reynolds, y ahora con Disney. ¿Cómo puede no ser eso lo más grande?”

Cabe resaltar, que esto aún no es oficial. Sin embargo, dado el éxito que tuvo ‘Deadpool’ 1 y 2 es casi un hecho que Kevin Feige, actual director de Marvel Studios, tome en cuenta la tercera entrega del anti-héroe ‘Masacre’. Todo depende como se lo proponga Liefeld y así tendremos el tan esperado film.