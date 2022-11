El Universo Cinematográfico de Marvel tuvo dos momentos claves que marcarán tendencia en el futuro de las fases. Por un lado, Scarlet Witch rompió el tejido entre multiversos al querer buscar a sus hijos; al final Doctor Strange es quien debe solucionar este problema en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Otro momento clave de cara a la fase 5 del UCM es la ruptura de la línea temporal al asesinar a Kang el conquistador en la serie “Loki”. El villano explicó que estaba cansado de reinar sobre el tiempo por tantos años, así que es momento de morir. Antes de irse, les advierte que posiblemente una variante más ambiciosa de él mismo pueda tomar control del tiempo.

En toda esta locura de multiversos y el tiempo llega Deadpool, quien tendrá su propia aventura en el UCM con la cinta “Deadpool 3″. El actor Ryan Reynols confirmó que ha logrado convencer a Hugh Jackman para se reintegre a Marvel en su papel de Wolverine.

Pues todo parece indicar que el personaje ya ha dado sus primeros pasos en el universo Marvel y sobre todo a su manera: rompiendo la cuarta pared. A travésde Twitter, la cuenta oficial de Miss Minutes interactuó con Ryan Reynolds.

“Hey Deadpool. Con amor, Miss Minutes”, comenta esta inteligencia artificial de la TVA en redes sociales. Reynolds responde “Hola, Miss Minutes” y segundos después Tara Strong, actriz que le da voz a Miss Minutes se une al hilo con un “Hola a todos”.

¿”Deadpool 3″ mostrará un crossover con Miss Minutes de “Loki”? (Foto: captura)

Teaser de “Deadpool 3″

